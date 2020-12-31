盤點2020年5大台妹　邊個你最Like？

新嘅一年就嚟到啦，大家有咩新年願望呢？回顧番2020年，有唔少台妹都成功「凸」圍而出，你最Like邊個呀？

Janie泥泥

台妹「Janie泥泥」本身係插畫師，佢喺網上發起咗彈筆Challenge，係要挑戰者用胸部、或者身體其他部位嘅驚人彈力嚟彈筆，有番咁上下難度㗎，佢仲親自示範添，堅係彈力十足㗎！引嚟唔少身材「胸」湧嘅台妹都爭住挑戰，睇到人熱血沸騰呀！

張皮皮

任職護士嘅網紅張皮皮擁有32E好身材，喺大學時代已經係護理系系花，被網友封為「最正護理師」，而佢最大興趣就係野外露出，最鍾意着住比堅尼上天下海，試過係海灘當場扯掉比堅尼大解放，一手高舉胸罩，另一手就遮住E Cup豪乳，野性味濃！

苔苔

台妹苔苔擔住過中學社課老師，擁有Big爆身材嘅佢，着住低胸裝上堂，搞到學生都忍唔住偷拍呀！佢原來私下仲好鍾意玩Cosplay，佢除咗扮過《鬼滅之刃》嘅禰豆子，仲連粉紅孖辮嘅戀柱，佢都可以成功Carry到添！

林莎

有「國民初戀女友」之稱嘅林莎（Lisa），擁有32F身材，佢早前上綜藝節目為咗勝利豁出去，除淨粉色比堅尼，波濤「胸」湧咁衝落泳池，相當震撼！佢落到水仲係咁彈上彈落玩水泡，梗係抵佢贏晒啦，獲隊友大讚佢夠決心，為遊戲都肯犧牲色相！

馮子紜

擁有34F驕人身材嘅台妹馮子紜（Teresa），被網民封為「大冰奶妹」，佢因捲入台灣舞王羅志祥桃色風波，而人氣急升！佢自爆曾受到羅志祥（小豬）邀約唱K，對方仲直接問佢：「你今晚有住所嗎？」大揭天王約女實錄！不過佢最後都拒絕咗小豬，仲話對方唔係佢杯茶！