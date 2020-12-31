首載S888晶片　旗艦級小米11壓軸登場

Qualcomm早前發表了全新旗艦級晶片Snapdragon 888，話咁話小米就率先使用於小米11上，並即日於國內預售，1月1日凌晨正式開售。

受惠於新晶片的5nm製程，小米11的整體性能比上代提升了25%，功耗降低25%，全新Adreno 660繪圖晶片更帶來35%的GPU性能升級。記憶體方面，小米11有8GB及12GB 2個版本，主頻提升至3,200MHz，屬目前Android機最高規格。

小米11採用6.81吋4曲面全面屏，解像度3,200x1,440，峰值亮度1,500尼特，並支援120Hz刷新率及480Hz觸控採樣率，規格媲美不少電競手機，難怪評測機構DisplayMate都把其屏幕評選為A+級別。手機內置1億萬像素1/1.33吋感光元件，支援光學防震，夜間拍攝對應4合1技術，藉此提升相質。另外2個鏡頭則是123°超廣角鏡及50mm長焦距鏡，滿足影景需要。

手機其他賣點還包括Harman Kardon立體聲雙喇叭、4,600mAH大電池、Mi Turbo Charge 3重快充等。手機提供AG玻璃及素皮2個物料版本，前者有黑、白、藍3色，後者有烟紫及卡其色。容量則有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB選擇，入場費約4千人民幣，而無論那一個容量版本，均有標準裝及套裝，標準裝響應環保不送火牛，套裝則連55W GaN氮化鎵火牛，但問心選後者的應該佔多數吧！至於香港何時推出就暫時未知，想買新機過年就要留意水貨了！