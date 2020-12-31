小湊優香 　活動女郎現魔性

家陣好多明星、藝人都係靠登台出騷搵食，拍劇、出碟只係為咗Keep住人氣同提升知名度，原來日本好多寫真女優一樣靠經營副業嚟搵真銀！大家千祈咪諗埋一邊，我嘅意思係話佢哋靠出席唔同活動或擔任活動女郎嚟賺取收入啫，今日介紹嘅小湊優香，更加係撈得最掂嘅代表人物！

體態迷人

日本寫真界有好多女優喺初次登場之前，已經有唔少人認識，好似童顏巨乳妹Ramu，入行前已經係網紅，而今年26歲嘅優香，同樣係挾住高知名度拍真，所以市場反應理想，2020年2月先發行第1隻寫真映像碟，年尾已經出到第3隻，非常厲害！

講真阿妹嘅外表確係幾吸引，面尖尖，眼大大，一副明星相，雖然唔似得啲十零歲嘅妹妹仔咁有陽光味，但就有種我見猶憐嘅柔弱感，令男人好想去照顧佢。身材方面，絕對係頂級人馬，肌膚白滑，胸前對F奶飽滿凸出，加上條腰夠晒幼，屁股又夠晒圓，唔拍寫真簡直係嘥料！

頻頻出騷

優香生得靚女又好波，好多雜誌都搵佢合作，甚至讚佢擁有令男人神魂顛倒嘅「魔性之魅力」。另一方面，有人捧阿妹為「工作極多之日本一活動女郎」，理由係佢成為寫真女優之前，每逢有遊戲展、汽車展、動漫展等活動，例必見到佢以活動女郎身份亮相，十分勤力。

話時話，阿妹真係好識得把握搵銀機會，除咗拍寫真同出席活動，仲做埋美容院嘅生招牌添！事緣有一間美容整形診所搵咗佢接受療程，而且事前事後都會影相，作為推廣療效之用。有咁索嘅靚女幫手做模特兒，呢間診所真係睇愁冇生意！

小湊優香

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35-24-34