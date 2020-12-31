《紅白大賽》MISIA與LiSA壓軸！紅組大比數勝出

日本NHK電視台年度音樂大騷《第71屆紅白歌唱大賽》今晚在日本舉行，因疫情關係首度在沒有現場觀眾下閉門進行4小時演出，由女星二階堂富美夥拍男星大泉洋與諧星內村光良擔任司儀。大會為加強防疫及減少歌手在台上聚集，以往人山人海的熱鬧場面不再，場面雖然冷清，但最終順利。

大會在下半場加強特別環節演出，62歲玉置浩二相隔24年後再演出《紅白》，在管弦樂團演湊下熱唱歌曲《田園》，福山雅治代一身白色西裝，拿結他自彈自唱。還有有大除夕最後一天演出便暫停演藝活動的尊尼天團嵐，5子最後一次在《紅白》舞台獻唱，唱出多首代別作跟觀眾告別。憑演唱《鬼滅之刃》系列主題曲走紅的LiSA，熱唱《紅蓮華》及《炎》兩首代表作。

大會又以司儀二階堂富美夥拍窪田正孝的晨早劇《聲援》作高潮戲，邀來4人樂隊GReeeeN配以AR人形動畫演繹NHK日劇《聲援》的主題曲《星影的歡呼》，再獻唱為日本人在疫情下奮鬥的歌曲《奇蹟》，最後由巨肺天后MISIA傷後復出獻唱，依然中氣十足。演唱全部完成後，觀眾網上投票及評審選出《紅白》最終優勝者，結果紅組以大比數打抵白組勝出，二階堂接過勝利旗旘，開心到笑不停。