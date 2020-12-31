喺美國四仔界，唔少熟女脫星都擁有極高人氣，皆因佢哋身上散發住一陣女人味，而且床戰經驗豐富，好識得表現自己嘅誘人本錢，足以令對手同觀眾慾火焚身。究竟熟女嘅魅力有幾勁？睇完今次介紹嘅3套四仔就會一清二楚。

求偶運動

慾火高漲時可以點做？梗係快啲諗辦法解決啦，好似呢套由Elegant Angel推出嘅《Sexpots Vol. 2》，裏面一班熟女用咗一個極具官能刺激嘅方法，就係不斷又不斷地啪啪啪。影片由AJ Applegate、Olivia Austin、Ashley Fires等5位脫星演出，故事講述佢哋熱衷床上運動，所以無論係健身、做瑜伽，抑或踩單車，都會借機會撩仔，務求滿足心底裏燃燒中嘅慾火！

狂野爆發

熟女脫星嘅床上演出之所以引人入性，同佢哋作風狂野有關，呢套《MILF Bombshells》就係極盡狂野之作。影片由Elegant Angel製作，搵嚟Ivy Lebelle、Jasmine Jae、Kaylani Lei同Katy Jayne孭飛，4位脫星都喺現今四仔界擁有超強人氣，淨係睇呢個陣容都已經夠晒賣點，所以內容冇乜劇情都唔相干，當中又以Kaylani嘅演出最正！

陣容龐大

貪心係人嘅天性，想一片過睇多啲熟女演出？呢套由Adam & Eve炮製嘅《Fan Favorite: Hot Milfs》就啱晒！事關演出作品嘅脫星多達11位，而且呢批脫星喺四仔界都有番咁上下名氣，甚至可以話係粒粒皆星！亦因為呢個緣故，內容好直接，毋須用用劇情嚟包裝，一嚟就口愛做前菜，跟住再以幾十招唔同體位埋身激戰，激烈嘅程度比打擂台有過之而無不及。