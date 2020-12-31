內地跨年騷梁朝偉突現身　容祖兒謝霆鋒好歌迎新年

各地舉行的跨年騷都落足本，請來巨星演出。全國各地多個跨年騷中，以湖南衞視、東方衞視和央視最受注目。容祖兒、李斯丹妮和孟佳率先為湖南衞視跨年騷打頭陣演出，穿上火紅裝束騷長腿的祖兒，與兩位姊姊在台上勁歌熱舞，悅目耀眼。

之後朱一龍表演兩個環節，除獨唱《後會有期》外，又與霆鋒合唱《保重》抗疫歌，兩大男神同台合唱，綵排時已互相握拳，惺惺相惜。霆鋒亦獻唱了樂隊Beyond廣東歌《光輝歲月》，之後再唱《只要為你活一天》。朱一龍在後台受訪時表示，希望今年收穫滿滿，會好好照顧自己。

原本有份出席的王俊凱，在綵緋時突然頭暈、眼花兼嘔吐，經治療後未見好轉，其工作室即宣布他缺席，但不少粉絲依然到場館外支持，為偶像送祝福。

至於浙江衞視的跨年騷上，楊冪、李晨和Angelababy戴着耳筒在台上玩傳話遊戲，眾人玩得投入，製造不少笑料，還有李玟、鄧紫棋、黃曉明和迪麗熱巴等接力演出。而央視就有李宇春、關曉彤、歐陽娜娜、楊冪和周筆暢等出席，歐陽娜娜以大提琴與鋼琴王子李雲迪合奏《春天的故事》；李宇春以黑白中性打扮，與小朋友在台上合唱；楊冪與周筆暢合唱《世間美好與你環環相扣》；吳亦凡獻唱兩首歌；王祖藍及關曉彤等一同演唱《我和我的祖國》，而梁朝偉亦罕有現身與眾同樂。