是日星玄

【是日通勝】

是日吉數：9、16、22、30

財神方位：正北

歲煞方位：東

宜：沐浴、祭祀、掃舍

忌：掘井、修廚、安門

吉時：

23:00pm~00:59pm

13:00pm~14:59pm

17:00pm~18:59pm

凶時：

09:00am~10:59am

15:00pm~16:59pm

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

做事忌急躁，不要有投機心態。

金牛

事業運平平，行事勿獨斷獨行。

雙子

工作順利，與同事有良好默契。

巨蟹

日子過得忙碌，心急容易出錯。

獅子

情緒波動，有貪小便宜的傾向。

處女

心情大好，有機會獲得意外之財。

天秤

精力旺盛，辦事效率奇高。

天蠍

腦筋靈敏，與人談判的好時機。

人馬

獲上司肯定，易在辛勞中得財。

山羊

處事要心平氣和，收起壞脾氣。

水瓶

財運弱，投資前宜靜觀其變。

雙魚

愛情吉日，可向心儀對象表白。

【生肖運程】

相沖生肖：兔（58歲）

鼠

沒有大問題，但運勢只是中規中矩。

牛

或會碰上善良異性，宜把握。

虎

不乏機遇，但要努力才抓得住。

兔

運勢不過不失，易重遇好朋友。

龍

或與執法機關有接觸，勿過分擔心。

蛇

運勢不錯，商務合作可望獲利。

馬

偏財運稍遜，切勿投機與賭博。

羊

整體運勢一般，可輕鬆過生活。

猴

小心道路安全，慎防交通意外。

雞

留意飲食衞生，防生病和破財。

狗

處事別太偏激，以免招惹是非。

豬

爭取機遇時，要面對激烈競爭。