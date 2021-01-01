是日星玄
2021年01月01日 00:00
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庚子年十一月十八己酉土收日
【是日通勝】
是日吉數：9、16、22、30
財神方位：正北
歲煞方位：東
宜：沐浴、祭祀、掃舍
忌：掘井、修廚、安門
吉時：
23:00pm~00:59pm
13:00pm~14:59pm
17:00pm~18:59pm
凶時：
09:00am~10:59am
15:00pm~16:59pm
【星座運程】
今日幸運星：雙子座
白羊
做事忌急躁，不要有投機心態。
金牛
事業運平平，行事勿獨斷獨行。
雙子
工作順利，與同事有良好默契。
巨蟹
日子過得忙碌，心急容易出錯。
獅子
情緒波動，有貪小便宜的傾向。
處女
心情大好，有機會獲得意外之財。
天秤
精力旺盛，辦事效率奇高。
天蠍
腦筋靈敏，與人談判的好時機。
人馬
獲上司肯定，易在辛勞中得財。
山羊
處事要心平氣和，收起壞脾氣。
水瓶
財運弱，投資前宜靜觀其變。
雙魚
愛情吉日，可向心儀對象表白。
【生肖運程】
相沖生肖：兔（58歲）
鼠
沒有大問題，但運勢只是中規中矩。
牛
或會碰上善良異性，宜把握。
虎
不乏機遇，但要努力才抓得住。
兔
運勢不過不失，易重遇好朋友。
龍
或與執法機關有接觸，勿過分擔心。
蛇
運勢不錯，商務合作可望獲利。
馬
偏財運稍遜，切勿投機與賭博。
羊
整體運勢一般，可輕鬆過生活。
猴
小心道路安全，慎防交通意外。
雞
留意飲食衞生，防生病和破財。
狗
處事別太偏激，以免招惹是非。
豬
爭取機遇時，要面對激烈競爭。