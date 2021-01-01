是日星玄

2021年01月01日 00:00
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    庚子年十一月十八己酉土收日
    【是日通勝】
    是日吉數：9、16、22、30
    財神方位：正北
    歲煞方位：東
    宜：沐浴、祭祀、掃舍
    忌：掘井、修廚、安門
    吉時：
    23:00pm~00:59pm
    13:00pm~14:59pm
    17:00pm~18:59pm
    凶時：
    09:00am~10:59am
    15:00pm~16:59pm
    【星座運程】
    今日幸運星：雙子座
    白羊
    做事忌急躁，不要有投機心態。
    金牛
    事業運平平，行事勿獨斷獨行。
    雙子
    工作順利，與同事有良好默契。
    巨蟹
    日子過得忙碌，心急容易出錯。
    獅子
    情緒波動，有貪小便宜的傾向。
    處女
    心情大好，有機會獲得意外之財。
    天秤
    精力旺盛，辦事效率奇高。
    天蠍
    腦筋靈敏，與人談判的好時機。
    人馬
    獲上司肯定，易在辛勞中得財。
    山羊
    處事要心平氣和，收起壞脾氣。
    水瓶
    財運弱，投資前宜靜觀其變。
    雙魚
    愛情吉日，可向心儀對象表白。
    【生肖運程】
    相沖生肖：兔（58歲）
    沒有大問題，但運勢只是中規中矩。
    或會碰上善良異性，宜把握。
    不乏機遇，但要努力才抓得住。
    運勢不過不失，易重遇好朋友。
    或與執法機關有接觸，勿過分擔心。
    運勢不錯，商務合作可望獲利。
    偏財運稍遜，切勿投機與賭博。
    整體運勢一般，可輕鬆過生活。
    小心道路安全，慎防交通意外。
    留意飲食衞生，防生病和破財。
    處事別太偏激，以免招惹是非。
    爭取機遇時，要面對激烈競爭。