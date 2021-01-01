馮盈盈做「讀女」踢走是非　戴祖儀追夢升呢花旦

無綫小花馮盈盈、戴祖儀齊齊「進擊2021」！2位「女神」有很多共同點，上位之路如倒模一樣，身為師姐的盈盈自2016年當選港姐冠軍後，看似一帆風順，被安排由綜藝主持做起，奈何在首部劇集《果欄中的江湖大嫂》演技即遭狠批，幸好性格不服輸的她，將負能量化作正能量，成功在之後的劇集《白色強人》及《反黑路人甲》贏得讚賞，今屆更有份角逐視后。而祖儀於2018年簽約星夢娛樂，本來想做歌星的她，跟盈盈一樣先後主持綜藝節目《學是學非》及《#後生仔傾吓偈》等，憑甜美樣子及一雙長腿，吸納不少年輕粉絲，早前嘗試拍劇集《多功能老婆》和《刑偵日記》，更入圍「飛躍進步獎」，難怪她們被指是TVB「多功能」女藝人，睇得、演得、唱得、Talk得，有齊彈起做花旦的材料。

剛過去的1年，全世界被疫情陰霾籠罩，充斥負面情緒，之前有不少新聞纏身的盈盈誓要踢走是非，她有感情緒健康的重要，受訪時透露早前報讀了心理學課程，已成為美國柏克萊大學網上深造課程學生，她說：「呢個課程為期年半，多謝公司信任我可以識得分配時間，希望學到嘅知識幫到自己又幫到人！（會唔會好似麥明詩、朱千雪咁轉行？）暫時冇咁嘅打算，我好熱愛我嘅工作，況且要再繼續讀上去，先可以攞到專業資格。」

身處娛樂圈，她明白外面世界有點不一樣：「所以要增值，唔可以畀自己活喺單一嘅世界，喺唔好環境下學識感恩，其實總結嚟講身邊都有好事發生，例如我憑《反黑路人甲》首次角逐『最佳女主角』，有提名已經係好大嘅肯定，不過頒獎禮當晚能唔能夠上台致謝詞，就真係好難講！避疫令我減少咗社交聚會，但多咗時間返屋企，有媽媽靚湯同住家飯食，感覺好溫暖。」她又計劃元旦新開始，成立自己的網上專頻，與粉絲加強互動溝通。

至於平日給人「鄰家小妹妹」感覺的祖儀，卻自有一套原則：「疫情過咗最緊要有得『飛』，去旅行放鬆自己，最緊要係保持另一種『飛』，講緊嘅係『飛躍進步』，希望自己會有更加好嘅作品！（有冇信心奪獎？）一定要有，好多謝大家，包括唔鍾意我嘅人，因為喺你哋身上令我知道自己有啲咩不足！我會感恩同飲水思源。」據知，她稍後會在新劇擔任女主角，正式邁向花旦之路。對此，她說：「其實都未正式接拍，只係之前Casting咗幾次，當然想有機會演到啦！自己對做戲都好有興趣，所以希望做到呢個角色，而且套劇係講有關青春故事，都好似自己追緊夢、向前衝，2018年到依家都一段日子，都想有啲突破，喺綜藝嗰邊托賴有好多機會，嚟緊想拍多啲劇。」

除了演藝事業外，她同時以策展人身份搞藝術展，以及成立自己珠寶品牌，時間表擠得滿滿：「希望2021可以學識畀多啲私人時間自己！其實我愈嚟愈覺得世界有太多唔同嘅聲音，我哋要明白及學識嘅係我哋去改變世界，而唔係世界改變我哋。」身旁的盈盈忽然有感而發：「或者呢個世界充滿成見，要批評他人好容易，要明白別人好難，要有足夠勇氣先可以做最真實嘅自己！」