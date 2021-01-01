【營事檔案】雞肉丸菠菜湯　暖身鐵質高

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氣溫驟降，一些有湯的食物更能幫助溫暖身體，所以今次為大家介紹這款簡單的滾湯：雞肉丸菠菜湯，當中把雞肉製成肉丸，亦為日常菜式帶來另類的口感。

鐵質 製造紅血球

菠菜含有豐富的植物性鐵質，鐵質是製造紅血球的主要成分，有助預防貧血；但由於植物性鐵質在人體的吸收率會較動物性為低，當配合進食一些維他命C豐富的食物例如三色椒、西蘭花、番茄等，更能幫助吸收當中的鐵質。此外，菠菜除了鐵質亦含有葉酸和維他命K。葉酸亦能幫助製造紅血球，減少貧血的機會，同時對於孕婦而言，葉酸對於胎兒的發育成長更是不可缺少的營養素。此外，菠菜的維他命K含量豐富，維他命K能有助維持血液能正常凝固，令身體就算有傷口也能盡快地止血，是十分重要的營養素。

薑 助血液循環

平日不少人都會用薑或蒜來爆香食物，今次的菠菜煲則把薑汁和雞肉混合，令整體的風味提升，而薑這款看似平平無奇的食物，實則上有豐富的營養價值。薑含有薑辣素，這種物質能幫助體內的血液循環，更能促進新陳代謝，所以這個冬天能在煮食中多用薑，便能幫助把熱能帶至身體各處，令手腳較不容易感到冰冷，是禦寒的佳品。

【雞肉丸菠菜湯】

材料：

雞胸免治肉 80克

菠菜 150克

雞湯 200毫升

調味料：

豉油 2茶匙

味醂 2茶匙

醃料：

薑汁 2湯匙

鹽 半茶匙

生粉 1茶匙

做法：

1.先把菠菜切成段，備用。

2.把雞肉和醃料拌勻，搓成球狀。

3.將雞湯、豉油和味醂煮至沸騰，放入肉丸煮約4分鐘。

4.放入菠菜煮至變軟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。