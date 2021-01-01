《Penthouse》狂掃9獎　南宮民出道19年首奪SBS演技大獎

韓國SBS電視台年度頒獎禮《SBS演技大獎》昨晚舉行，42歲男星南宮民憑去年的人氣劇集《奇蹟拍檔》勇奪出道19年來首個「演技大獎」，而最近的熱播劇《Penthouse》就狂掃9個獎，成為全晚大贏家。

南宮民在獲頒大獎後十分感觸，他指自己年輕時便開始做臨時演員和閒角，而他是在SBS電視台第一次獲得屬於自己的固定角色，相隔多年能夠得到這個大獎令他感到很感恩和幸福，他又說：「《奇蹟拍檔》對我來說是有很大意義的劇集，在拍攝這部劇集期間，我一直都很感謝和我一起拍攝的人，這真的是最完美的電視劇。」他又希望最近健康欠佳的母親今年可以身體健康，自己亦會做一個更盡孝道的兒子。

至於《Penthouse》的李智雅、金素妍、Eugene與嚴基俊一同獲得中長編劇集部門的「最優秀演技獎」，同劇的奉太奎、尹鐘焄及申恩慶獲頒「優秀演技獎」，朴殷碩與金賢秀則分別奪得「配角獎」和「青少年演技獎」。

去年與金高恩拍攝《The King：永遠的君主》的「長腿Oppa」李敏鎬，憑劇集獲得科幻及愛情迷你劇部門的「最優秀演技獎」，他得獎時特別多謝編劇金恩淑，希望對方快些帶着新作品給在艱難時期的大家送上安慰，又不忘祝觀眾新年快樂，朱智勛則與金瑞亨分別憑《Hyena》及《無人知曉》贏得特別題材及動作迷你劇的「最優秀演技獎」，而周元就憑《Alice》獲得製作人票選的「製作人獎」。

而男星張東允為新劇《朝鮮驅魔師》練習策騎場面時墮地受傷，左手打了石膏的他昨日以頒獎嘉賓身分現身，他指自己在拍攝時受了輕傷，叫大家不用擔心。

以下是得獎名單

演技大獎：南宮民《奇蹟拍檔》

製作人獎：周元《Alice》

最優秀演技獎（中長編劇集部門）：李智雅、金素妍、Eugene、嚴基俊《Penthouse》

最優秀演技獎（特別題材及動作迷你劇部門）：朱智勛《Hyena》、金瑞亨《無人知曉》

最優秀演技獎（科幻及浪漫愛情迷你劇部門）：李敏鎬《The King：永遠的君主》、朴恩彬《你喜歡布拉姆斯嗎？》

最佳角色獎：吳正世《奇蹟拍檔》、崔江熙《Good Casting》

優秀演技獎（中長編劇集部門）：奉太奎、尹鐘焄、申恩慶《Penthouse》

優秀演技獎（特別題材及動作迷你劇部門）：安孝燮、李成景《浪漫醫生金師傅2》

優秀演技獎（科幻及浪漫愛情迷你劇部門）：金旻載《你喜歡布拉姆斯嗎？》、金裕貞《便利店新星》

最佳螢幕情侶獎：朴恩彬與金旻載《你喜歡布拉姆斯嗎？》

最佳配角團隊獎：《奇蹟拍檔》

最佳配角獎：金柱憲《浪漫醫生金師傅2》、朴殷碩《Penthouse》、陳慶《浪漫醫生金師傅2》

青少年演技獎：金賢秀《Penthouse》、安智浩《無人知曉》

新人演技獎：趙炳圭《奇蹟拍檔》、蘇珠妍《浪漫醫生金師傅2》