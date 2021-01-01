【英國買樓】搵師傅裝修「3知4忌」

英國買樓零印花稅，至3月31日屆滿，大家都找到你的英國筍盤嗎？英國的一手樓，都包裝修，收樓即可入住，惟英國二手樓，樓齡動輒都過百年，必須靠經驗裝修師傅處理，不過好師傅不易找，何況在人生路不熟的英國？今次就教你如何找英國裝修師傅。

裝修網站競標

英國的裝修師傅被稱Builder，他們通常是團隊合作，英國人找Builder最常靠口耳相傳，朋友用過「驗證」自然最可靠。若沒朋友介紹，英國人就最常使用「My Builder」網站，它涵蓋的工程包括設計、電工、鋪地板、暖氣、下水道、修理屋頂地基及建新屋等，你只須在網站貼出你的裝修要求，Builder們看到後便會相繼跟你聯絡及報價，網站如同一個競標平台。

當報價收到，你便可篩選Builder，除要考慮價錢，也該參考各Builder「信譽」，網站上有齊過去客戶對這些Builder的評價，若Builder已獲很多好評，他們通常都不想糟蹋自己名聲，工程該有一定水準。若你不介意沒用家評語，也可選擇其他類似網站，例如Rated People或Checkatrade等，一樣可找到合適Builder。

My Builder

www.mybuilder.com

明碼實價保證

若嫌格價麻煩，又不介意多花錢買品質保證，可直接找「John Lewis Home Solution」幫手。John Lewis是英國高級百貨公司，獲英女王 Elizabeth二世皇家認證，近年它收購了英國建築公司Opun，開闢英國房屋裝修、改建、小型家居工程、電器維修等業務，特點是明碼實價，但收費較貴，工程品質卻有保證，用家可放心使用。

John Lewis Home Solution

裝修報價3個要知

雖然以上網站，操作簡單容易，但在Builder報價過程中，以下3個細節還是須要小心注意：

（1）描述仔細清晰

想Builder報價更準確，你必須把工程要求描述得足夠仔細，例如漆牆，你要準確表達牆身大小，如鋪地板，就要有房間的面積尺寸，不能過於空範。材料方面建議可讓Builder代購，他們較懂門路，買錯機會也較少，只要跟Builder協議日後要給你展示相關單據便行。

（2）報價細分項目

報價單要愈仔細愈好，Builder最好能把每個細項的材料費費和人工費分開，便能清楚報價是否合理，要拒絕籠統式報價。千萬不要接受Builder按工時收費，例如日薪計等，才能避免被故意拖延，引致超出預算。工程必須設下完工日期，才能有效監督進度，並可分階段付款。切勿在動工前就付清費用，否則走數無得追。

（3）白紙黑字合約

若一切順利，裝修要求公開後，應該有不少Builder會給你報價，你可從中挑出3個，相約來實地測量，確認最終報價，作比較後便可選出最合意的Builder。建議凡2千英鎊以上工程，都定明合約，這給雙方都有保障，合約範本可在網上找（見下面），最重要是脅議要白紙黑字留底，就是只有Email，也比沒有的好。

裝修合約範本

裝修改造4個忌諱

講到英國二手樓，如裝修成功，定必增值，相反若改造失敗，卻可弄巧反拙貶值，以下一些裝修「忌諱」你一定要知：

（1）忌減少房間數目

雖然誰都想擴大生活空間，但為此減少房間數目，只會降低房子價值，相反若增加房數，絕對能叫價更高。買家換屋理由，通常是孩子長大，各自須要更多私人空間（房），這些需求絕對會比追求更大客廳者多，故不要亂拆房。

（2）忌亂拆浴缸壁櫃

香港樓空間小，故常拆掉浴缸，改成淋浴缸。但浴缸在英國，原來很受年輕家庭歡迎，不宜花費拆掉。若想拆掉房間壁櫃，最好用騰出的空間，來增建套廁或浴間，也可為房子增值。但如果想拆屋子內牆，改成開放式空間，便要小心破壞房屋結構，必須先做測量分析。

（3）忌裝修太個性化

裝修若然風格太強烈，例如玩撞色，貼上過多鮮艷牆紙，或太多鮮色瓷磚，都很讓人眼花撩亂，容易令裝修風格不一致，放售時就更難討買家喜歡。若裝修風格太緊貼潮流，亦易有過時感。建議裝修風格盡可能簡潔，採取中性色調如灰、白、米白等，會較易配襯家具。

（4）忌花園亂種樹木

英國人愛花草，港人就較少研究，如買英國房子連隨有花園，勿亂種不熟悉的植物，因部分樹木例如柳樹等，可能會弄壞排水管，穿種橡樹更可令地面沉降，破壞房子地基，建議種前先諮詢園藝有經驗人士。如想在花園增建泳池或池塘，日後可能要花錢維護，增加放售難度，最終得不償失。