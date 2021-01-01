NaNa奪KBS優秀獎被嫌感言講太長：只是想表達謝意

韓國KBS電視台年度頒獎禮《KBS演技大賞》昨晚舉行，最高榮譽的「演技大獎」由60歲男星千虎珍憑100集周末劇《結過一次了》奪得，而同劇的李敏貞與李相燁就分別獲得「最優秀演技獎」和「優秀演技獎」，女星趙如晶則憑劇集《出軌的話就死定了》獲得「優秀演技獎」，又與男星高俊一同奪得「最佳螢幕情侶獎」。

至於韓團After School出身的女星NaNa昨日以一襲Deep V黑色晚裝裙真空上陣示人，行紅地氈時已經成為全場焦點，而她昨晚憑《出師表》獲頒「優秀演技獎」，並與男星朴成勳獲得「最佳螢幕情侶獎」。

而NaNa發表了近5分鐘的得獎感言，事後有網民留言批評她不尊重與她一同獲獎的演員，令其他演員被迫縮短發表感言的時間，她今日凌晨在社交網上載在後台的照片，並留言回應網民的批評：「不知道甚麼時候才有機會得到的這個獎，我只是想表達我感謝的心，簡潔和帥氣的得獎感言就是大家想要的嗎？我並不是有口才的人，在這個好日子得到這個重大的獎，原來還要看其他人的眼色，希望能為其他人的好事送上祝福的人變得多一些。」