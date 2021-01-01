女生必學　文佳煐女神造型

熱播韓劇《女神降臨》改編自超人氣同名韓國網漫，講述女主角透過化妝和打扮由「醜小鴨」變身「白天鵝」並與男神（車銀優飾演）相戀的故事。原作的人氣加上演員的高顏值令這部劇的熱度飆升，‭特別是飾演女主角任朱靜的文佳煐，在現實生活中根本就是一位白富美女神，不但身材高挑、五官精緻，更十分識着衫，難怪其穿搭會成為女生日常打扮的最佳範本！

修腰短裙 + 過膝靴造型

文佳煐除了演技好顏值高外，身材更是讓人驚呼的纖細，不但擁有精緻的骨架，那雙鉛筆細腿也讓粉絲羨慕不已。她在日常生活中也毫不吝嗇Show腿，經常以短裙襯過膝靴或高筒襪示人。想模仿長腿女神的話可學習她的穿搭。另外，挑選短裙方面亦不妨多揀高腰款或連身修腰剪裁，便能在視覺上拉長腰線，讓整個人看起來更高挑！

溫婉長髮造型

一頭飄逸長髮，別說男士看了會淪陷，連女生都會看得目不轉睛。好似文佳煐就有一把濃密亮麗的啡色直髮，梳到耳後，仙氣又迷人。偶爾換上隨性的S形捲，更可不經意地散發性感，同時又有助修飾臉形。不過Get她的同款捲髮也有一點值得注意：就是要將頭頂髮絲弄得蓬鬆一點，才能讓髮型更添空氣感。

簡單造型更嬌俏

如果覺得直髮太單調、S形捲髮太成熟，可學女神用髮夾塑造另一款簡單嬌俏髮型。方法是用髮夾將一部分頭髮夾到後方，或分兩層夾到後方以營造層次感。但記住劉海部分要留一些髮絲，才會顯得臉形更修長和精緻，另外善用絲帶，也能綁出半束髮型或丸子頭，再配合蝴蝶結點綴，就能展現青春活力。

長款耳環修飾臉形

細看女神的社交平台，不難發現她經常佩戴不同款式的耳環。大家別小看耳環的作用，它既可突出造型又可塑造不一樣的氣質。尤其是垂墜式設計更是修飾臉形的好幫手，戴上後下巴即時看起來尖尖的，效果相當明顯。