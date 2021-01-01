泳兒患有情緒病睇醫生　用呢首歌治愈自己

早前憑歌曲《溝渠暢泳》成為第二位女歌手獲得五台冠軍的泳兒（Vincy）推出新歌《所有遺失的東西》，她指《所有遺失的東西》則可以在溝渠中找到你早已遺忘的東西：「喺坑渠裏面可能搵到你遺忘咗嘅嘢、唔見咗嘅嘢、或者你唔想要嘅嘢。我覺得人生裏面，某啲時候你都會遺忘咗一啲嘢或者係迷失咗自己、冇咗自己嘅靈魂。」

MV拍攝方面，則繼續沿用早前她拍攝一系列暗黑風格的Sheng擔任導演，在MV中飾演一名患有情緒病的病人：「需要見心理醫生去坦白、坦誠咁講出自己心底裏面一啲好難講出口嘅說話，所以對我嚟講今次嘅拍攝唔係淨係一個MV，呢首歌同時都係幫我去治愈我自己、抒發我自己情緒嘅一個作品。」

拍攝前為了讓她以一個relax的狀態完成，導演建議她可以喝點酒放鬆心情，前一晚更特意打電話給她:「因為MV其中一part我要燒走一啲唔想要嘅嘢，拍之前一晚佢亦都提我『你可以真係搵張紙寫啲唔想要嘅事情、或者唔想要嘅感覺，到真係拍嘅時候，你就將呢封信燒走。代表住你一個好掙扎嘅情緒，你真係想揼低啲嘢，同唔想要啲嘢』。」

配合歌曲，整個MV故事的概念亦令Vincy感覺治癒，拍攝期間更一度喪喊，「呢首歌對我嚟講係有一個好特別嘅力量，因為呢隻歌唔係一啲聲嘶力竭、或者係寫到非常之悲慘嘅歌，但係每次聽到嘅時候心裏面都會有種隱隱作痛嘅感覺。頭先拍緊嘅時候，因為我面對住心理醫生，跟住我就浮現咗一啲畫面係我自己比較低落嘅情緒，再聽埋隻歌，情緒好快到位。其實呢part冇飲到好多酒，就已經覺得自己個情緒到位。喊完之後都好似揼低咗啲嘢、同抒發咗啲嘢，所以我都好希望睇咗呢個mv的人如果同我有同一樣的感受，你睇完之後都會覺得我哋大家一齊去療傷，大家一齊去揼低一啲唔想要嘅感覺或者係傷心嘅事情