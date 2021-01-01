Rain晒腹肌谷新歌　金宣虎與Yoon A合唱獲讚唱功好

韓國MBC電視台年度歌謠盛事《MBC歌謠大祭典》昨晚舉行，由於疫情關係，今年所有演出均以事前錄影形式舉行，而憑劇集《Start-Up：我的新創時代》人氣急升的男星金宣虎昨日就與女團少女時代成員Yoon A及主播出身的張聖圭擔任主持，金宣虎更與Yoon A合唱歌曲《Perheps Love》，不少網民大讚兩人十分合襯，又讚演員出身的金宣虎唱得好聽。

而昨晚出席《MBC歌謠大祭典》的歌手包括嚴正花、Rain、朴震榮、林英雄、GOT7、TWICE、Monsta X、CRAVITY、NCT、MAMAMOO、Jessi、Henry、Oh My Girl及ITZY等，其中昨日推出新歌《Switch to me》的Rain與朴震榮昨晚就首度公開表演該曲，Rain更大騷六舊腹肌。

至於男團防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit事務所昨晚舉行家族演唱會，與粉絲一起迎接2021年，出席的歌手包括BTS、NU'EST、GFriend、TOMORROW X TOGETHER（TXT）及ENHYPEN等，而早前因為做了肩膀手術而停工休養的BTS成員SUGA昨日亦歸隊與隊友一起演出，令粉絲大為感動。