忍到元旦先宣布！盤點娛樂圈歷年第1單喜訊

今日踏入2021第1日，祝各位讀者新年進步，大家都身體健康，今日元旦傳來首個喜訊就係38歲的男星玄彬與女星孫藝珍被爆拍拖8個月，2人因為拍攝《愛的迫降》而撻着，去年3月開始交往，好多粉絲都睇好佢哋，送上最大祝福！

其實每年1月1日係特別嘅日子，代表新嘅開始，好多藝人都選擇喺呢1日公布人生大事，今日就盤點下邊位藝人喺新年之始公布佢哋嘅喜訊，一齊喜氣洋洋啦！

2020元旦

36歲的鄭俊弘宣布娶27歲女友何雁詩，兩人喺社交網貼出頭貼頭婚照宣布訂婚，齊齊公布2020年首單娛圈喜事，其中男方更寫道：「Husband to be! I'm very excited!（就嚟做人老公，好緊張）」，而2人訂於上年11月7日成婚，雖然籌備期間遇上好多阻滯，但最後都順利完成婚禮，可喜可賀！

2019元旦

內地男星馮紹峰發文宣布趙麗穎懷孕消息，成為2019年娛樂圈的第1個喜訊了！馮紹峰發文時不忘宣傳新劇《知否》，「知否知否，應是一家三口」，簡直是一箭雙鵰！而兩人愛情結晶品於同年3月9日出世，一索得男！

2018元旦

前港姐冠軍葉翠翠宣布懷第2胎！當時大仔Jake仍未夠1歲，造人速度認真快，而同年6月30日宣布開刀誕下9磅超重磅小小王子，不過翠翠好快又再大肚，19年8月佢又再宣布懷孕，而且又係仔仔，依家已經組成5口幸福之家。

2017年元旦

玉女掌門人楊采妮與（Charlie）與老公邱韶智於2013年底在新加坡結婚，努力了3年幾，終於在同年元旦宣布造人成功，而當時已經42歲嘅Charlie係高齡產婦。直至同年4月Charlie在社交網貼上2張BB床嘅相，原來佢係生孖仔！依家1家4口喺新加坡生活，非常美滿。

2012年元旦

歌手楊千嬅宣布有喜，當年佢透過經理人公司表示：「今日踏入新的一年，我就趁這天跟大家分享我和老公的喜悅，我們很快就要做爸爸媽媽了！這段日子很多謝大家的關心，感謝大家為我們送上的祝福！」同年6月千嬅剖腹誕下7.6磅嘅Torres，而千嬅都事業家庭2邊忙，但1家3口都樂也融融。