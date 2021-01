忍到元旦先宣布！盤點娛樂圈歷年第1單喜訊

今日踏入2021第1日,祝各位讀者新年進步,大家都身體健康,今日元旦傳來首個喜訊就係38歲的男星玄彬與女星孫藝珍被爆拍拖8個月,2人因為拍攝《愛的迫降》而撻着,去年3月開始交往,好多粉絲都睇好佢哋,送上最大祝福!

其實每年1月1日係特別嘅日子,代表新嘅開始,好多藝人都選擇喺呢1日公布人生大事,今日就盤點下邊位藝人喺新年之始公布佢哋嘅喜訊,一齊喜氣洋洋啦!

2020元旦

36歲的鄭俊弘宣布娶27歲女友何雁詩,兩人喺社交網貼出頭貼頭婚照宣布訂婚,齊齊公布2020年首單娛圈喜事,其中男方更寫道:「Husband to be! I'm very excited!(就嚟做人老公,好緊張)」,而2人訂於上年11月7日成婚,雖然籌備期間遇上好多阻滯,但最後都順利完成婚禮,可喜可賀!

2019元旦

內地男星馮紹峰發文宣布趙麗穎懷孕消息,成為2019年娛樂圈的第1個喜訊了!馮紹峰發文時不忘宣傳新劇《知否》,「知否知否,應是一家三口」,簡直是一箭雙鵰!而兩人愛情結晶品於同年3月9日出世,一索得男!

2018元旦

前港姐冠軍葉翠翠宣布懷第2胎!當時大仔Jake仍未夠1歲,造人速度認真快,而同年6月30日宣布開刀誕下9磅超重磅小小王子,不過翠翠好快又再大肚,19年8月佢又再宣布懷孕,而且又係仔仔,依家已經組成5口幸福之家。

2017年元旦

玉女掌門人楊采妮與(Charlie)與老公邱韶智於2013年底在新加坡結婚,努力了3年幾,終於在同年元旦宣布造人成功,而當時已經42歲嘅Charlie係高齡產婦。直至同年4月Charlie在社交網貼上2張BB床嘅相,原來佢係生孖仔!依家1家4口喺新加坡生活,非常美滿。

2012年元旦

歌手楊千嬅宣布有喜,當年佢透過經理人公司表示:「今日踏入新的一年,我就趁這天跟大家分享我和老公的喜悅,我們很快就要做爸爸媽媽了!這段日子很多謝大家的關心,感謝大家為我們送上的祝福!」同年6月千嬅剖腹誕下7.6磅嘅Torres,而千嬅都事業家庭2邊忙,但1家3口都樂也融融。