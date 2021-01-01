新年勢要斷捨離　眾星最想唔要乜？

新一年又到，相信2020年大家都過得唔容易，究竟圈中藝人有咩想斷捨離，去好好迎接2021年，等自己過得開心又充實呢？

游嘉欣：「新嘅1年我最想斷捨離嘅行為，就係唔好瞓咁耐，因為我平時都幾早瞓，可能夜晚11點半就會瞓覺，第2日又會瞓到朝早10點幾先起身，所以新1年我希望可以瞓短啲，如果我有工作即係代表唔使瞓咁多，所以希望新1年多啲工作。」

鄧卓殷：「我最想斷捨離我身上嘅肥膏，因為喺2020年疫情關係，成日都留喺屋企，近排又食唔少大餐，希望喺新1年有多啲時間做運動，亦都希望疫情快啲過去，咁就可以去健身室做運動，我希望可以1星期做3次運動，希望成功。」

戴祖儀：「我最想斷捨離就係口罩，我真係唔想再戴口罩啦，因為真係好焗好辛苦，加上我呢排為咗減肥，晚晚戴住個口罩落街跑步，真係好想死，所以希望疫情可以快啲完結，大家有得飛有得玩之餘，唔使再戴口罩，有個開開心心嘅笑容畀大家睇到。」

謝嘉怡：「我想斷捨離一個壞習慣，就係唔好想咁多糖（份），因為之前上訓練班嗰陣，每日都食好多糖，食到停唔到口，所以希望嚟緊唔好再食咁多，因為我好驚會肥好多。」

盛勁為：「2020係非常艱難嘅1年，如果問我有啲咩想捨棄嘅，就係我過去嘅職業，即係機師呢個職業，呢個職業係我一直都好鍾意做嘅嘢，但好可惜2020年發生嘅事，令我無可奈何放棄呢份職業，但可能未必係壞事，因為如果唔係冇呢件事發生，就唔會有第2個機會出嚟。」

麥大力：「回想過去，我想捨棄2020年唔開心嘅回憶，因為全世界嘅人都因為疫情，因而心情受到困擾，希望新1年全世界嘅人可以搭飛機去旅行，同朋友及屋企人玩得開心啲。」