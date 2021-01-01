LEGO推新春特別版　砌住過牛年

LEGO「80106『年』的故事」主題是舊式中式大宅，呈現一家人過節的喜氣場面。(互聯網)

LEGO近年非常重視中國市場，每逢大時大節都有特別版Boxset推出，繼之前的舞龍、舞獅、團年飯及新春廟會後，LEGO最近再有新作推出，就是「80106『年』的故事」及「80107元宵佳節」，等玩家砌住過牛年，並了解中國傳統文化。

「80106『年』的故事」呈現的是舊式中式大宅，由1,067塊零件組成，闊36cm、深17cm、高25cm。情景是大家人正在大掃除，門外貼有左右門神及新年對聯，高掛一對大紅燈籠，小朋友則穿起紅噹噹的過節衣服玩煙花炮仗，當中煙火由特別組件表達，相當過癮！隨盒裝可砌出年獸1隻，眼仔大大兼手腳可靈活郁動，而Minifigure則有5隻之多，其中1隻戴有牛頭，跟牛年互相呼應。

「80107 元宵佳節」共有1,793塊零件，場景是傳統園林，砌成後38cm闊、25cm深、19cm高，周圍張燈結彩，燈飾下掛滿燈謎，玩家可與朋友一起競猜。園林裏又有亭台樓閣、月亮拱門、小橋流水、青蛙及錦鯉水池，喜歡中式建築的話一定畀心心！此套裝跟有7隻Minifigure，其中1隻印有「正月十五鬧元宵」字樣，特別應節！

以上2款盒裝現已發售，若小朋友太細唔識砌，同期仲有LEGO DUPLO 「10943 幼兒愉快時光」，家長可透過這2合1套裝，與小朋友一齊布置新年慶典場景，助他們了解中式習俗。