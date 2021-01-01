【美女饕廚】巴黎米芝蓮一星

今次到法國巴黎15區一間擁有米芝連一星殊榮的餐廳品嘗美食。（作者提供）

Chef Lignac之前在我們學校做過客席教師，得知他在學校附近有自己的餐廳，大家都想試一下。他的餐廳位於法國巴黎15區，擁有米芝連一星殊榮，其開放式廚房和琥珀色調營造出溫暖感覺。Chef烹飪的美食是傳統和現代性的混合版，無拘無束，生動而簡單，也大方而正宗，結合了精緻的烹調技巧，使用最簡單的食材創作出全新面貌與賣相。

第一道菜是特大藍腳菇，配上煙熏鴨肝泡沫，帶出菇的甘甜細膩，口感脆滑並帶豆香和奶香，還有獨特的芋香餘韻，非常清甜美味。

第二道菜是鮑魚，用柚子醬油配搭，偏向日本風格，帶微酸，並混合乾葱和紫菜的濃湯，帶來清新開胃的味道，還加入了幾粒新鮮蜆肉，令鮑魚別有一番鮮味。

第三道菜是海螯蝦，放了一小塊脆米餅和配上巴馬臣芝士（Parmesan Cheese）和山羊奶油，味道甜美優雅。

主菜是鹿肉柳，煮至三成熟，肉質鮮嫩。用法國野生鹿肉，所以味道十分豐盈並充滿鼠尾草的味道，咬下去不是那麼多汁，反而是滑口而結實，配上紅菜頭蓉和木梨紅酒醬，有助辟除羶味，令鹿肉的味道得以昇華，更富層次感。

最後上的是甜品，賣相相當精緻，像藝術品，分別是黑朱古力撻、檸檬撻和甜梨波。

饕廚貼士：家煮藍腳菇

產自法國南部的冬令野生菇菌，是我最愛吃的野菇之一。切了尾部，用乾淨毛巾或廚房紙抹走菇表面泥，備用。先開中火放入牛油炒香蒜蓉後加入藍腳菇，再加一匙羹水，炒大約4至5分鐘，加鹽即成，做法非常簡單而美味。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）