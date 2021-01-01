嵐告別騷5子眼濕濕淚別！網上直播勁袋11億

日本尊尼天團嵐出道21年，昨晚完成2020年最後一天活動後正式解體，成員大野智、櫻井翔、二宮和也、相葉雅紀和松本潤和由今日開始各自單飛發展，隊長大野智暫別幕前。

昨晚嵐假東京巨蛋舉行告別演唱會《This is 嵐 LIVE 2020.12.31》，是5子第58次在該場地演出，打破前輩KinKi Kids在巨蛋創下史上最多開騷紀錄。可惜在疫情下未能安排觀眾現場睇騷，要透過網上看收費直播，並於本月8至10日分日夜6次重播。

全個演唱會長達3小時，工作人員多達1300名，全晚唱出《A・RA・SHI》等28首歌曲，由25名尊尼仔伴舞，5子最後演唱歌曲《Love so sweet》作結，大會將歌迷的留言投射在巨蛋屋頂，5子仰望粉絲送別話依依不捨，相葉雅紀與櫻井翔一度眼濕濕，松本潤更罕有地眼紅紅，場面感人，也令看直播的粉絲無不爆喊。據雜誌報道，前晚最後合體演出，門票收入估計達250億日圓（約11.26億港元）。至於嵐何時再合體，預料今年夏天的東京奧運5子再聚首演出，否則就要等到4年後25周年。