唔少AV作品都會有不同角色扮演，而女護士白衣天使係最受歡迎角色之一。至於寫真界亦有一位白衣天使，佢就係瀬山白，人如其名肌膚又白又滑，而且仲擁有一對H Cup爆乳，簡直係天使魔鬼混合體！

雪白高挑

日本寫真女優喺演出嘅時候，都會利用角色扮演增加可觀性，常見嘅扮演角色有好多，可愛系嘅有貓女郎同兔女郎，亦有超現實系嘅動漫角色，亦有所謂嘅職業色，即係扮演辦公室女郎及女護士等。提到護士，喺現役寫真女郎中有一位白衣天使，佢就係瀬山白喇！

形象清新整潔嘅佢，一雙明亮又黑白分明嘅美麗瞳孔，唔會過分妖媚，但卻令人有觸電嘅感覺，而且仲擁有一對H Cup爆乳，集白滑、飽滿、圓潤、堅挺以及高度彈性於一身，簡直係無「乳」倫比，實在令人愛不釋手！而難得嘅係佢有5呎5吋高挑身材，令胴體豐滿得嚟睇落唔會話向橫發展，火辣程度爆晒燈！

胸大有煩惱

阿妹喺上年年中出道，雖然係寫真界新進女優，但係演出相當大膽，經常酥胸半露，將H奶嘅驚人體積同形態幾乎騷晒出嚟畀大家悉心欣賞，難怪有人稱佢擁有「壓倒性之存在感」以及「寫真界之慧星」。

而佢拍嘅寫真之所以令人噴血，其實一個原因係同佢嘅身份有關，因為佢係一位現役女護士，主要工作係喺醫院為病人進行抽血檢驗，唔知男病人見到阿妹時會唔會諗起火辣寫真，繼而血脈沸騰呢？提到身材火辣，阿妹就話胸大有煩惱，經常會因為胸部太負荷太重搞到肩膀痠痛，仲話落樓梯時被激凸嘅胸部阻礙視線，令佢睇唔到下面嘅樓梯喎！

瀬山白經常都會出席攝影會，之後佢都會上載部分照片到社交網分享，大家Click上去睇睇就可以知道佢最近拍過咩相喇！

Profile

出生日期：10月22日

身高：5呎5吋

三圍：37H-24-37