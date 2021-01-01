性愛馬拉松　樂在不言中

每個男人都希望自己喺床上持久力強，不過講到厲害，就一定係今次介紹呢幾套作品中嘅男優，皆因佢哋與一班火辣又狂野嘅脫星進行性愛馬拉松，全程有氣有力，最後將對方征服，名副其實係持久王！

辣妹列陣

四仔界不乏樣靚身材正兼床技超班嘅脫星，如果想一口氣睇晒佢哋嘅演出，就要欣賞呢套由Digital Sin推出嘅《The Hottest Girls In Porn #8》喇。廠方表示，四仔迷與其花好多時間同金錢欣賞唔同脫星嘅演出，倒不如一次過睇晒佢哋嘅表演，所以搵嚟Gabbie Carter、Gianna Dior、Paige Owens等15位青春辣妹上陣，炮製出呢套片長達4小時嘅馬拉松式作品，讓四仔迷可以飽覽唔同類型嘅脫星及不同風格嘅床技，絕對係精彩之作！

青春可愛

呢套由New Sensations製作嘅《Young & Cute #4》，睇片名就知作品主打青春同可愛兩個賣點，而廠方亦相當有心思，特別搵嚟Naomi Woods、Tyler Nixon、Allie Addison等20位嫩口脫星演出，身材亦各有睇頭，有巨乳、有蛇腰、有巨躉，不論四仔迷鍾情邊類型，總會有啱口味。話明係賣可愛，當然唔少得以萌味十足嘅Cosplay造型登場，加埋狂野嘅床上演出砌足4小時，刺激度十足呀！

銷魂按摩

純粹曳曳嘅作品睇得有啲悶？唔緊要，赤裸裸嘅肉體按摩又啱唔啱睇呢？由Hustler推出嘅《Totally Lubed Massage Sex》，正係以貼膚按摩為主題嘅作品，搵嚟Kenzie Taylor、Paisley Porter、Tiffany Watson等脫星演出，片長3小時，故事講述佢哋係按摩界紅人，除咗因為個個都樣靚身材正，仲有出神入化嘅按摩技巧，令每個男客人都讚不絕口。不過佢哋都有一個秘密，就係喺按摩期間總會慾火高漲，於是會主動出擊搵客人幫手滅火。

碟評

如果大家有留意嘅話，會發現今次介紹嘅3套作品，都係以青春脫星演出，理由好簡單，青春貌美嘅脫星一睇再睇都咁好睇，當中以《The Hottest Girls In Porn #8》同《Young & Cute #4》兩套作品嘅脫星，夠晒活力同床上演出精彩度十足，尤其係後者更係可愛非常。如果想睇劇情嘅話，《Totally Lubed Massage Sex》以按摩女郎為主題嘅作品，不但具挑逗性，肉戰場面更係相當誘人。