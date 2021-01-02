是日星玄

2021年01月02日 00:00
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    庚子年十一月十九庚戌金開日
    【是日通勝】
    是日吉數：16、25、35、44
    財神方位：正東
    歲煞方位：北
    宜：栽種、動土、安床
    忌：嫁娶、移徙、入宅
    吉時：
    09:00am~10:59am
    15:00pm~16:59pm
    17:00pm~18:59pm
    凶時：
    11:00am~12:59pm
    19:00pm~20:59pm
    【星座運程】
    今日幸運星：金牛座、巨蟹座
    白羊
    創意澎湃，有利拓展新業務。
    金牛
    桃花開遍地，快約會心上人。
    雙子
    下午運勢旺盛，有錢財進帳。
    巨蟹
    平靜的一天，可以專心做事。
    獅子
    行動力強，但與人溝通要謹慎。
    處女
    了解市場訊息，可使財運亨通。
    天秤
    理財上不夠理智，勿輕舉妄動。
    天蠍
    重視人際關係，工作可望完成。
    人馬
    多機會接觸異性，已婚者要自律。
    山羊
    事業上易鑽牛角尖，要看清實情。
    水瓶
    桃花運不錯，可靠人際關係獲利。
    雙魚
    敞開心扉，跟伴侶來個真誠交流。
    【生肖運程】
    相沖生肖：龍（57歲）
    桃花不錯，易遇上具氣質的異性。
    運勢平平，跟上司相處宜謹慎。
    氣質佳、人緣好的異性將出現。
    或會碰上務實對象，可以交往。
    謀事易生枝節，提防壓力過大。
    整體運氣不過不失，但桃花運佳。
    得貴人支援，有利進行項目投資。
    易有是非纏身，待人接物要謹慎。
    不主動爭取，只會浪費大好機遇。
    財運反覆，小心被人侵吞資產。
    機會是留給有準備的人，努力吧！
    容易碰見心儀目標，有望脫單。