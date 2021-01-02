【是日通勝】

是日吉數：16、25、35、44

財神方位：正東

歲煞方位：北

宜：栽種、動土、安床

忌：嫁娶、移徙、入宅

吉時：

09:00am~10:59am

15:00pm~16:59pm

17:00pm~18:59pm

凶時：

11:00am~12:59pm

19:00pm~20:59pm

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、巨蟹座

白羊

創意澎湃，有利拓展新業務。

金牛

桃花開遍地，快約會心上人。

雙子

下午運勢旺盛，有錢財進帳。

巨蟹

平靜的一天，可以專心做事。

獅子

行動力強，但與人溝通要謹慎。

處女

了解市場訊息，可使財運亨通。

天秤

理財上不夠理智，勿輕舉妄動。

天蠍

重視人際關係，工作可望完成。

人馬

多機會接觸異性，已婚者要自律。

山羊

事業上易鑽牛角尖，要看清實情。

水瓶

桃花運不錯，可靠人際關係獲利。

雙魚

敞開心扉，跟伴侶來個真誠交流。

【生肖運程】

相沖生肖：龍（57歲）

鼠

桃花不錯，易遇上具氣質的異性。

牛

運勢平平，跟上司相處宜謹慎。

虎

氣質佳、人緣好的異性將出現。

兔

或會碰上務實對象，可以交往。

龍

謀事易生枝節，提防壓力過大。

蛇

整體運氣不過不失，但桃花運佳。

馬

得貴人支援，有利進行項目投資。

羊

易有是非纏身，待人接物要謹慎。

猴

不主動爭取，只會浪費大好機遇。

雞

財運反覆，小心被人侵吞資產。

狗

機會是留給有準備的人，努力吧！

豬

容易碰見心儀目標，有望脫單。