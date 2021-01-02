是日星玄
2021年01月02日 00:00
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庚子年十一月十九庚戌金開日
【是日通勝】
是日吉數：16、25、35、44
財神方位：正東
歲煞方位：北
宜：栽種、動土、安床
忌：嫁娶、移徙、入宅
吉時：
09:00am~10:59am
15:00pm~16:59pm
17:00pm~18:59pm
凶時：
11:00am~12:59pm
19:00pm~20:59pm
【星座運程】
今日幸運星：金牛座、巨蟹座
白羊
創意澎湃，有利拓展新業務。
金牛
桃花開遍地，快約會心上人。
雙子
下午運勢旺盛，有錢財進帳。
巨蟹
平靜的一天，可以專心做事。
獅子
行動力強，但與人溝通要謹慎。
處女
了解市場訊息，可使財運亨通。
天秤
理財上不夠理智，勿輕舉妄動。
天蠍
重視人際關係，工作可望完成。
人馬
多機會接觸異性，已婚者要自律。
山羊
事業上易鑽牛角尖，要看清實情。
水瓶
桃花運不錯，可靠人際關係獲利。
雙魚
敞開心扉，跟伴侶來個真誠交流。
【生肖運程】
相沖生肖：龍（57歲）
鼠
桃花不錯，易遇上具氣質的異性。
牛
運勢平平，跟上司相處宜謹慎。
虎
氣質佳、人緣好的異性將出現。
兔
或會碰上務實對象，可以交往。
龍
謀事易生枝節，提防壓力過大。
蛇
整體運氣不過不失，但桃花運佳。
馬
得貴人支援，有利進行項目投資。
羊
易有是非纏身，待人接物要謹慎。
猴
不主動爭取，只會浪費大好機遇。
雞
財運反覆，小心被人侵吞資產。
狗
機會是留給有準備的人，努力吧！
豬
容易碰見心儀目標，有望脫單。