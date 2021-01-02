搣甩花瓶標籤　鄧伊婷借舞學武打出血路

鄧伊婷有靚樣及43吋長腿，深受網民愛戴，在新劇重演「花曼」一角的 她受王君馨啟發，希望可以 「借舞學武」，殺出血路！

前跳唱組合Super Gear成員鄧伊婷加入無綫6年，憑綜藝節目《3日2夜》人氣急升，劇集方面卻多演小角色，直至早前在《黃金有罪》演妓女Lulu才漸露頭角，之後又在《迷網》演高海寧閨蜜Brenda，更以性感造型「胸」贏對方，成功搶鏡！

重演「花曼」要捱苦

鄧伊婷醉心演戲，在新劇《金宵大廈2》重演王君馨《城寨英雄》「花曼」一角，她笑說：「呢個角色原本好好功夫，但今次我演嘅『花曼』係畀人打。（有冇受傷？）冇，武指哥哥好好，就住我拍。（最深刻係邊場戲？）被打場口唔算多，反而演荷官嗰場戲，我 特登去學派錢手勢，事前做足功課！」

上速成班練身手

外貌標青的她坦言不想被標籤為花瓶，期望在演藝方面殺出血路，即使要演醜女亦不成問題：「依家摸索中，做演員應該乜嘢角色都試吓，我演醜女都可以㗎，唔想只被標籤做靚女！（今次演『花曼』，會唔會效發君馨行打女路？）梗係想啦！我會練吓功夫，因為我都唔係錫身嘅女仔，唔怕受傷㗎！之前喺橫店拍網絡電影，我上過速成班，本身跳開舞，功夫動作同舞蹈有啲似，所以都打得似模似樣。」