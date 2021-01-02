東方日報C1：玄彬孫藝珍蜜運8個月終認愛

踏入2021年的首日，韓國即爆出超級喜訊，合作人氣劇集《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍被爆已秘戀8個月！兩位主角火速認愛，女方更相當嬌羞：「很感謝能夠遇上這麼好的人。」戀情哄動娛樂圈，全球粉絲紛紛送祝福兼催婚！

玄彬與孫藝珍緋聞傳足2年，但一直否認拍拖。韓國爆料網「Dispatch」每年元旦都會公開一對藝人情侶，昨日就刊登他們的約會照，成為今年的「1號情侶」！

孫藝珍比男方年長數月，同是38歲，早於2018年合演電影《協商》時已因太合拍而傳緋聞。翌年1月，他們在美國洛杉磯的超市被捕獲，隨即傳出熱戀，惟雙方皆否認，解釋只是剛好同在美國才相約見面。《愛》劇前年12月啟播，不久即有傳他們正在蜜運，拍攝期間更在枱底拖手仔，之後一度有傳會在去年2月，即劇集播畢後就結婚，不過他們未有「兌現」。

密密打Golf培情

玄彬的友人指他們約於去年3月開始拍拖，至今相戀8個月，去年5月一度有傳男友翻撻舊愛宋慧喬，但其實當時已投入新戀情。據悉兩人拍劇期間相當投入角色，所以並不清楚彼此的感情孰真孰假，男方友人透露：「劇集結束後，兩人分開了才發現很想念對方。」

劇終後，該劇演員不時聚會，兩人在私人場合更見投契。同樣愛打高球的他們有空就相約去江原道的高爾夫球場，男方會親自教授，爆料網更刊出女方登上其座駕出發去高球場的照片。雖然孫藝珍去年忙於準備拍攝荷里活電影《Cross》，玄彬又於7月赴約旦為新片《交涉》取景，但感情未受影響，友人表示：「正因為工作忙而未能見面，所以更加依依不捨。兩人年紀大了，開始慎重戀愛。」

網民心急催婚

戀情曝光後3小時，雙方所屬事務所直認他倆拍劇後彼此產生好感，繼而發展成情侶。女主角之後亦發文親自回應戀情，表示是首次談到工作以外的事，所以感到很害羞和尷尬，又冧爆說：「很感謝能夠遇上這麼好的人，我會努力讓自己變得更加美好。」表示會把大家的愛和支持珍藏心中。

其實《愛》劇播出時，已有不少劇迷期盼他們在現實中成為情侶，所以戀情曝光後，不少劇迷都大感興奮，形容是「願望成真」！有網民回顧劇集經典片段，大讚他們合襯，希望早日拉埋天窗！

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