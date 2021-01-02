IB攻略：網課成趨勢　3個因素決定課堂是否有效

來到2021年的今天，IB網上課程已經成為必然，但怎樣的網課才能說有效呢？（設計圖片）

相比去年，2021年的今天，IB網上課程已經不再陌生。因為新冠肺炎仍然嚴峻，IB學生由實體課程轉作網上課程整整一年，家長由抱着懷疑態度到被迫接受，筆者教育中心為IB補習社，由於政府政策暫時不容許教育中心進行面授課程，現在我們100%的IB學生都是上網課，筆者希望透過今次這篇文章，分享3個因素決定何謂有效的網課。

1.網速是關鍵

網上的先決條件一定要Smooth ,如果學生上課的時候不斷遇上窒礙，絕對會影響進度，所以一間有準備的IB補習需要有至少100MB網速的光纖上網，又或5G網絡等速的設備，確保大量網課都不會有 Lag 機的情況。筆者教育中心就除了本身已經安裝了光纖，更全線安裝了5G上網作為後備，就算同一時間有幾百人上網課，我們的網課體驗不會因此而受影響。

2.老師是否準備充足

筆者知道坊間有些IB補習社，老師上課態度比較散漫，例如每次上課的時候，都花費了半小時和學生閒聊，或者問學生想要學些甚麼？但是IB補習費用始終不便宜，而且IB學生時間寶貴，通常補習的時間每科都是1-2小時左右。其實老師的職責應該包括在課堂前準備好課堂題材，一到上課的時候就應該直入正題，不要白白浪費IB學生的時間！

3.筆記是否針對IB考題

最後就是IB老師準備課堂的筆記是否針對IB。如果老師只是純粹教導學生課本知識，和普通上課根本沒有分別。IB學生補習的原因就是為了提高分數，最直接的方法一定要操練IB考試題目，和學習針對IB課程的Concept，才能有效在短時間的課程達到最好效果，所以IB老師要上網課前就將筆記發給學生，而這些筆記一定要是針對IB課程。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣