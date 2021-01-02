Ferrari Roma　外表斯文　內心Open

造型設計含蓄優雅的法拉利（Ferrari）Roma硬頂GT跑車，駕起來是意想不到的容易操控，用「外表斯文，內心Open」來形容，最貼切不過。「斯文」當然是指它一身低調豪華的設計，而「Open」正是指它予人一種平易近人、容易相處的操控感，足以讓車主每天都樂於駕駛它輕鬆出行。

裏裏外外都經過完美規劃和製作的Roma，糅合跨世代設計美學、高性能表現及駕乘舒適性。其動力核心由連續4年獲得「國際年度引擎大獎」的最新版3.9L V8雙渦輪增壓引擎擔鋼。620CV強大馬力透過源自SF 90 Stradale、經重新調校的8前速雙離合器波箱傳至後輪，面對加速需要，不感半點渦輪遲滯 ，僅需3.4秒輕鬆實現的0~100km/h加速 。在一般道路以時速50km/h行駛，波箱已經升上8檔，成就最佳燃油效能。游走迂迴的新娘潭路，升降波檔表現敏捷流暢。在最新版SSC 6.0車輛側滑角控制系統的輔助下，帶來踏實爽快的駕駛滿足感。

規格表

車型：2+座位跑車

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,855c.c.

最大馬力：620cv/5,750~7,500rpm

最大扭力：760Nm/3,000~5,750rpm

傳動：8前速F1雙離合波箱

驅動：前置引擎、後輪驅動

極速：逾320km/h

0~100km/h：3.4秒

車身體積：4,656×1,974×1,301mm（長×闊×高）