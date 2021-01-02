Gin Lee「捧蛋」收場　AGA連奪3獎：Timing唔同

歌手江海迦（AGA）於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2020》擸走3大獎項成女歌手大贏家，分別獲「叱咤樂壇女歌手」金獎、「叱咤樂壇唱作人」金獎及第6位歌曲獎《See You Next Time》。

受訪時她表示奪唱作人金獎最為開心，因為可以一圓已故家姐心願：「應承咗佢要攞呢個獎，以前以唱作人身份參加頒獎禮嘅時候，家姐都會陪住我喺下面坐，佢就同我講『你要攞呢個獎』，佢一路病住都話要嚟睇，年年都想我拎呢個獎，但年年都未攞到，所以今年攞到就激動啲。」

講到同公司歌手李幸倪（Gin Lee）今年「捧蛋」，相反她就連奪多個大獎，AGA聞言表示：「唔係嘅，每個人嘅Timing都唔同，我除咗入行嗰年，2020年係我最忙嘅1年，做到完全冇停過，去到凌晨4、5點，同舒老闆（舒文）喺個Studio傾住，自己要求又好高，所以音樂班底成日都24小時on call咁做嘢。」

勇奪女歌手金獎、加上自我要求高，之後造歌特別大壓力？AGA指每年頒獎禮過後，心態都是由零再開始：「當粉筆字咁抹走，然後會諗有咩可以再畀到樂壇、再有咩廣東歌，係朝住呢個目標出發。」又自爆今年會再推出新碟，笑話舒文叫她即時返屋企換件衫就返Studio開工聽新歌。問到如何慶祝佳績？她說好想去日本旅行，不過因疫情未能成行，只好約媽媽去日本大型連鎖雜貨店行街掃貨止癮。