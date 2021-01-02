周揚青千字長文告別愛情：以為一輩子都不會放手

台灣天王羅志祥（小豬）舊愛周揚青近日因亮相真人騷《潮流合夥人2》而人氣急升，大家都關心佢新生活，尋日係2021年第1日，周揚青夜麻麻上載千字長文，公開告別與羅志祥嘅一段「毀滅式愛情」，舊年2人分手分得轟烈，新嘅一年都係時候完全放手。

佢於長文中提到，2020年之前個個Friend都好羨慕佢「有幸福的家庭、甜蜜的愛情、成功的事業和真心的朋友」，點知2020剛開始佢就經歷親人患重病，更加「結束了曾經以為一輩子都不會放手的愛情」，周揚青愈寫愈灰：「那段時間是我最灰暗的一段日子，我覺得自己彷彿忽然間沒了親情也沒了愛情，有那麼幾刻是真的很消極和絕望，也曾一個人跑到湖邊大哭，問老天為甚麼要這樣對我，讓我一下子失去那麼多…」

不過舊嘅唔去，又點迎接新生活，佢續指依家將重心嘗試開直播、做綜藝同發展自己品牌：「我以前用來談戀愛的時間一下都空出來了，往好的方面想，我终於可以好好搞事業了，畢竟我以前是真的戀愛腦所以不太努力。在一個地方跌倒，就要在另一個地方獲得更多，沒有甚麼事可以打敗我。」

而小豬元旦日就貼出同媽媽嘅合照，並留言：「祝大家2021 新年快樂 健康平安。」