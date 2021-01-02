美食婷：日意中星級名廚的2021飲食走勢預測

因防疫關係，2020年的市民無啖好食，來到新一年，美食婷我希望疫情減退，人人豐衣足食，新年新寄望，美食婷我早前特意和日、意、中的米芝蓮星級大廚了解一下2021年的飲食作預測，3位大廚都認同今年會延續綠色飲食的熱潮，還有多款食材有機會上位，大家不妨先Bookmark定，有機會再大擦一餐。

中環米芝蓮二星懷石料理柏屋主廚長本輝彦師傅認為在健康主義下，日本的和菓子有機會受到注目，因為它不用乳製品或麵粉製作，可以說是純素的甜點，而且和菓子能表達四季之美，相信會讓大家輕易接受。

另一方面，師傅指食物所含的氨基酸讓人感受到美味，油脂就是其中一種讓大腦覺得有鮮味的感覺。和食中高湯的鮮味，在國外被稱為Umami，可以用來取代高熱量的油脂。高湯選用鰹節、小魚乾、乾松茸和昆布等煲煮，不用加鹽已有鮮味，相對地更健康。

食材方面，師傅特別提到帶有獨特辛辣和清爽香氣的花山椒，它通常會加入醬油、醋或湯來烹煮，又或可以用來燉肉，是一種很特別的調味粉，有機會於今年突圍而出。

中環米芝蓮三星意大利餐廳8 1/2 otto e mezzo bombana主理人兼名廚Umberto Bombana指，綠色飲食的影響下，意大利菜農廣泛種植有機蔬菜，餐桌上亦會多用蔬菜做主角，尤其是有機的食材更受歡迎。當然，野生的蔬菜如凱撒蘑菇、野生牛肝菌、黑松露和白松露等繼續受到食客的歡迎。在這個飲食風格的影響下，菜式配搭亦變得簡約，除了烹煮方式不會過於繁複，很多時式也不會多過3樣或以上的食材，以貫徹風格。

因為怕持續食物鏈中斷，廚師會喜歡用可循環生產的食物，客人追求食物質量，故持續性和多元文化的食材會受到歡迎，如日本和牛、松茸、新西蘭羊架，西班牙黑毛豬和地中海野生海鮮等都會持續流行。

中菜方面，尖東的香港九龍香格里拉大酒店一星米芝蓮中菜廳香宮行政總廚張浪然師傅指，中菜近年漸趨年輕化，在講求色、香、味的同時，也要略作改變來廣開客路。如顧及年輕人打卡的文化，對菜式的賣相要求提高，擺盤亦變得精緻。

與此同時，少油、少鹽、少糖和多纖維的健康飲食風潮會持續下去，故菇菌、蔬菜、等健康的食材大行其道，如師傅設計的白玉藏珍就以菇菌製作，金汁如意自製豆腐，健康之餘又搶眼，而且做法簡單，既保留食材真味，也有精緻的賣相。