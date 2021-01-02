傳拍周國賢酒店房門　龔嘉欣嬲到震：好離譜！

憑劇集《香港愛情故事》人氣急升的龔嘉欣（Katy），接受電台主持人梁泰來訪問。入行12年，她贏過「最佳女配角」獎外，亦曾被冠以「緋聞女王」稱號，2013年跟鄧健泓分手後，先後與周國賢、許家傑、關楚耀、沈震軒、張振朗、吳業坤等傳過緋聞，Katy回應說：「係呀！我係好惹是非、好惹緋聞！以前細個入行唔識講清楚，會任人鍾意點寫就點寫，但年紀大啲，就覺得必需講清楚。你講嘅緋聞名單，冇1個係真，都係拍劇合作或住得近被傳出嚟。」

談及最嬲的一次緋聞，她指跟周國賢拍旅遊節目被傳拍對方酒店房門：「事後我都有同周國賢講番呢件事，佢都話知道係邊個做，嗰次根本唔係我！點解出嚟變咗係我呢？嗰時當然唔開心！當時初入行，冇諗過冇事實根據嘅事能變成娛樂新聞，仲要發生自己身上！當時係唔識處理，其實我一直都想講，今日終有機會講，呢件事好離譜，係無中生有，大家都可以問番周國賢！」

她坦言錢國偉是她恩師，拍《盛裝舞步愛作戰》是人生轉捩點：「為咗拍呢套劇放棄咗演藝學院學業。肥仔（錢國偉）好好人，當我係妹妹般照顧任由發揮，佢絕對係我嘅伯樂。」談及得悉錢國偉病逝時，她熱淚盈眶哽咽說：「我真心想同Wilson（錢國偉）講『多謝』兩個字，如果唔係佢當年揀咗我呢個小妹妹拍劇，都唔會有今日嘅我，或許我會行咗另一條路。」