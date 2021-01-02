【聲音導航】成龍慨嘆突然已老　勉勵年輕人疫境加油

新冠疫情令人頓覺人生無常，一朝醒來自己熟悉的人隨時不辭而別......

近日社交平台流傳一條長達1分54秒的短片，由成龍聲音導航，剪輯了他逾半世紀的銀色旅途，淡淡帶出自己老了，可是身邊一個又一個離開，雖是感觸，卻勉勵年輕人要自強。

在一套又一套經典作品穿梭下，成龍的聲音娓娓道出自己的一生：「人到底甚麼時候會覺得自己老，這幾年每一次收到朋友離開的消息，我都會真切感到自己老了，年輕時希望自己闖出一番名堂，讓香港、亞洲、全世界認識我。」

「拍戲的日子很忙，四海為家，每天跟兄弟們在片場出生入死，今天他們斷手，明天自己斷腳，這些日子，自己沒有時間去傷感。後來真的過上了自己想要的生活，成了很多人認識的人，每天到處飛來飛去，經常一覺醒來不知道自己在那裏，緊接一堆工作就來......」這番讀白，帶出成名的代價，可是熱烈過後，又要面對生離死別，孤獨空虛，難免黯然神傷。

可是前輩好友每一聲叮嚀，成為他的座右銘，2020年是難捱的，但已成過去，今年就積極面對，跨過時艱：「在夜深人靜的時候，我會想起你們，我的前輩、兄弟、朋友......想見被別人瞧不起的時候，前輩給我的鼓勵，想想以前沒錢吃飯的日子......怎會知道那就是永別！」

片中最後以：「還沒長大就老了，加油年輕人！」對，自己也不給力自己，如何去愛身邊的人。