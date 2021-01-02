郭奕芯肉搏陳國坤：除剩個Bra同底褲！

藝人郭奕芯向來走性感路線，於新片《拳道》當然不放過機會，大晒33C火辣身材，與陳國坤（小龍）有一段情竇初開的愛情線。她曾與小龍在劇集《反黑》碰過，認識程度僅是閒聊幾句，沒料過幾年後二人卻於電影演情侶，還有一場親熱戲，她說：「個景好有氣氛，放晒煙同音樂，我除剩個Bra同底褲，仲有一堆肉囉！因為拍之前半年拍完套劇，搞到有啲賀爾蒙失調，個人比較腫，依家好驚睇番。（事前有冇同小龍溝通？）冇特別溝通，但有少少尷尬，因為大家都唔熟，場戲親密程度係有前奏由淺入深，總之係正常情侶會做嘅嘢，我可以接受，本身都冇Set底線。」飾演歌女的她還要公開獻歌藝，不過自嘲五音不全，故為此專程跟老師上堂：「我都係唱一首歌，唔知到時會唔會播。」

貴為「打星」的小龍當然不乏打鬥戲，笑指相對於之前的作品，今次打得不算辛苦，更說：「之前每次拍打都似想攞我命，雖然今次都有4、5場打，但辛苦係溫度，當時香港得3、4度，要喺天台搭嘅擂台、唔着衫噴濕個身打，中場冇機會休息，所以一Cut機就趴低用羽絨披住個身，連續拍咗個幾星期。」談到與郭奕芯的親熱戲，他不諱言並不享受，自言已是有家室之人，寧願多拍幾場打戲。而當了打星多年，他坦言身體已五勞七傷，所以於未來日子會慢慢停下來。