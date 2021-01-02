失戀暴肥遭「彈鐘」　張沛樂減17磅諗計求愛

現年29歲的張沛樂（沙律）憑33E驕人身材闖出名堂，成功俘虜大批宅男粉絲。事業得意之際，前年底與拍拖3年的演員林耀聲分手的她，心情跌落谷底，忍不住暴飲暴食，以致身形一度暴脹。豈料禍不單行，去年其啤酒廣告代言人工作慘遭「彈鐘」，被新一代「ViuTV女神」陳欣妍取代，經歷失戀和失Job雙重打擊下，她終的起心肝減肥，飲食與運動雙管齊下，最終在兩個多月裏成功搣甩17磅，回復苗條身形，女神歸位。

爛桃花纏身

甩拖後，沙律的感情一直未有着落，身邊圍繞的都是爛桃花。日前下午4時許，見她現身銅鑼灣，明顯瘦了不少，她到某大廈內睇塔羅牌占卜，見她一輪嘴向塔羅師訴苦後，隨即測運程，期望在事業和愛情上獲指點迷津。翻查資料，該名星級塔羅師Jessica來頭不少，為無綫節目《姊妹淘》的常客，更曾成功占卜預測到張寶兒與袁偉豪去年拉埋天窗。

聽完占卜的解說後，沙律轉往超市買餸，見她主攻蔬果類食品，非常健康，除了有排走身體毒素的功效，亦滋潤一下「Dry爆」的單身生活！她更一次過購入大量健康食品，可能是為疫情下減少外出而儲糧，極速入貨後，她便匆匆結帳離開。