是日星玄

2021年01月03日 00:00
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    庚子年十一月二十辛亥金閉日
    【是日通勝】
    是日吉數：4、11、20、29
    財神方位：正東
    歲煞方位：西
    宜：祭祀、入殮、作灶
    忌：入宅、嫁娶、掘井
    吉時：
    07:00am~08:59am
    19:00pm~20:59pm
    21:00pm~22:59pm
    凶時：
    09:00am~10:59am
    15:00pm~16:59pm
    【星座運程】
    今日幸運星：人馬座、山羊座
    白羊
    堅持向目標進發，事業入佳境。
    金牛
    保持心平氣和，避免與人衝突。
    雙子
    財運弱，小心花掉大筆冤枉錢。
    巨蟹
    控制脾氣與荷包，提防破財。
    獅子
    異性緣旺，身上有種獨特魅力。
    處女
    對另一半多點寬容，感情更佳。
    天秤
    偏財運不錯，可作小額投注。
    天蠍
    有機會與老友相遇，驚喜不斷。
    人馬
    笑臉迎人，異性會主動親近你。
    山羊
    多與人接觸，才有望遇上財神。
    水瓶
    找家人商量，工作問題可解決。
    雙魚
    整天忙於私事，身體疲憊不堪。
    【生肖運程】
    相沖生肖：蛇（56歲）
    運勢平穩，有利推展合作項目。
    切勿固執己見，不利人際關係。
    做事宜積極，才不會錯失機遇。
    努力爭取表現，可獲得不錯收入。
    生意人可提升業績，多勞多得。
    壓力沉重，謀事遇上不少阻力。
    跟上司關係良好，職場有運行。
    正財運不俗，商務合作順利。
    易犯口舌是非，凡事要多忍讓。
    注意身體健康，勿暴飲暴食。
    桃花運不錯，異性願意遷就你。
    感情上不乏機遇，脫單不是夢！