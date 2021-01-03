是日星玄
2021年01月03日 00:00
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庚子年十一月二十辛亥金閉日
【是日通勝】
是日吉數：4、11、20、29
財神方位：正東
歲煞方位：西
宜：祭祀、入殮、作灶
忌：入宅、嫁娶、掘井
吉時：
07:00am~08:59am
19:00pm~20:59pm
21:00pm~22:59pm
凶時：
09:00am~10:59am
15:00pm~16:59pm
【星座運程】
今日幸運星：人馬座、山羊座
白羊
堅持向目標進發，事業入佳境。
金牛
保持心平氣和，避免與人衝突。
雙子
財運弱，小心花掉大筆冤枉錢。
巨蟹
控制脾氣與荷包，提防破財。
獅子
異性緣旺，身上有種獨特魅力。
處女
對另一半多點寬容，感情更佳。
天秤
偏財運不錯，可作小額投注。
天蠍
有機會與老友相遇，驚喜不斷。
人馬
笑臉迎人，異性會主動親近你。
山羊
多與人接觸，才有望遇上財神。
水瓶
找家人商量，工作問題可解決。
雙魚
整天忙於私事，身體疲憊不堪。
【生肖運程】
相沖生肖：蛇（56歲）
鼠
運勢平穩，有利推展合作項目。
牛
切勿固執己見，不利人際關係。
虎
做事宜積極，才不會錯失機遇。
兔
努力爭取表現，可獲得不錯收入。
龍
生意人可提升業績，多勞多得。
蛇
壓力沉重，謀事遇上不少阻力。
馬
跟上司關係良好，職場有運行。
羊
正財運不俗，商務合作順利。
猴
易犯口舌是非，凡事要多忍讓。
雞
注意身體健康，勿暴飲暴食。
狗
桃花運不錯，異性願意遷就你。
豬
感情上不乏機遇，脫單不是夢！