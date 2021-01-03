是日星玄

【是日通勝】

是日吉數：4、11、20、29

財神方位：正東

歲煞方位：西

宜：祭祀、入殮、作灶

忌：入宅、嫁娶、掘井

吉時：

07:00am~08:59am

19:00pm~20:59pm

21:00pm~22:59pm

凶時：

09:00am~10:59am

15:00pm~16:59pm

【星座運程】

今日幸運星：人馬座、山羊座

白羊

堅持向目標進發，事業入佳境。

金牛

保持心平氣和，避免與人衝突。

雙子

財運弱，小心花掉大筆冤枉錢。

巨蟹

控制脾氣與荷包，提防破財。

獅子

異性緣旺，身上有種獨特魅力。

處女

對另一半多點寬容，感情更佳。

天秤

偏財運不錯，可作小額投注。

天蠍

有機會與老友相遇，驚喜不斷。

人馬

笑臉迎人，異性會主動親近你。

山羊

多與人接觸，才有望遇上財神。

水瓶

找家人商量，工作問題可解決。

雙魚

整天忙於私事，身體疲憊不堪。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇（56歲）

鼠

運勢平穩，有利推展合作項目。

牛

切勿固執己見，不利人際關係。

虎

做事宜積極，才不會錯失機遇。

兔

努力爭取表現，可獲得不錯收入。

龍

生意人可提升業績，多勞多得。

蛇

壓力沉重，謀事遇上不少阻力。

馬

跟上司關係良好，職場有運行。

羊

正財運不俗，商務合作順利。

猴

易犯口舌是非，凡事要多忍讓。

雞

注意身體健康，勿暴飲暴食。

狗

桃花運不錯，異性願意遷就你。

豬

感情上不乏機遇，脫單不是夢！