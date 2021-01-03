【打造3部曲】龔嘉欣《愛情》得意　拍續集「后」勁凌厲

由龔嘉欣、羅天宇、謝東閔與游嘉欣等主演的熱爆劇《香港愛情故事》叫好叫座，無綫乘勝狙擊，打算原班底開拍續集！新一輯由「上車」買樓的話題，改為今年大家最擔心的失業問題，皆因新冠肺炎疫情打擊下，各行各業面臨倒閉危機，打工仔陷水深火熱，故續集內容將會更加煽情！據知，曾揚言床戲與咀戲已到底線的女主角龔嘉欣，續集將挑戰更激場面。

講失業問題 更加煽情

《愛》劇獲外界大回響，無綫副總經理杜之克接受東網訪時坦言，對開拍續集加添信心：「喺myTV SUPER嘅收看數據直線上升，氣勢好勁，直情係三級跳！」由於劇集風格以大家有共鳴的民生問題為主，無綫決定打造「香港3部曲」，首輯講買樓問題，續集將會講失業，第3輯則會關於飲食，暫定每輯為12至15集，於今年第2季開拍。續集以失業為主題，內容環繞疫情後年輕人不單止無錢「上車」，更要面對冇工開手停口停，劇中角色為生活不惜豁出去，貼地之餘還帶煽情！相信觀眾都期待為「搞嘢」由時鐘酒店「大戰」到太空艙的龔嘉欣與羅天宇，在新一輯可以去到幾盡。

去年有4劇播出的嘉欣，憑《殺手》衝擊視后，加上《愛》劇「戲」勢如虹下開續集，她受訪時坦言開心：「作為演員，第一輯有咁好嘅成績，當然開心！自己對班底、監製同公司嘅創作都好信任，所以都好期待！（氣勢咁勁，分分鐘助你今年贏埋視后？）係嘅咩？舊年我有4套劇集出街已經好開心，最滿足係觀眾鍾意我演嘅角色，對自己嘅期望都會更加高，以後一定要做得更加好。」

至於男主角羅天宇被問到將開續集，他說：「如果係真嘅梗係開心啦！我都好心急想知道之後劇本係點樣行，每一個角色感情、事業會發展成點。如果再拍，我會更加做足準備，希望比之前做得更好，唔想令大家失望。」目前正忙拍另一新劇的監製林肯，談及《愛》開續集時說：「細節我哋都仲未認真去傾，觀眾之前反應咁好當然開心，希望之後唔同嘅題材，大家都會一樣鍾意。」