開頻道第一擊出浴吸客！馮盈盈：香艷到自己都唔敢睇

疫情期間唔少藝人少咗工作，為咗Keep住曝光率都開咗影片頻道，就連一向人氣高企嘅馮盈盈（FYY）都下海，為咗「吸客」第一擊已經出浴，點夠你鬥呀？

盈盈嘅第一彈係分享每日工作前必做的事，仲介紹埋私人研發嘅6招小顏去水腫上鏡秘技！片一開頭就影住瞓喺床上嘅佢，佢就好識做露出美腿吸引大家眼球，伸個懶腰就起身！而第1招就係飲1大杯暖水，成本超低又輕易解脂！飲完水就為臉部按摩，佢仲高清近鏡影大頭，完全唔介意將素顏展現人前，非常大膽，雖然明顯睇到有少少瑕疵，但皮膚狀態都超好！

按完摩佢就換上運動背心，歎番杯綠茶咖啡，可以增加能量消耗同幫助減肥排毒！第4招就係做近年大熱嘅HIIT（高強度間歇式訓練），可以短時間內極速燒脂，見佢又跳又趷籮又跪地做得非常認真流晒汗，佢仲將部機放喺心口前影住自己，多角度拍攝，相當有心機！

做完運動就梗係要沖涼啦，亦係第5招—浸浴，佢話可以促進新陳代謝！盈盈僅以浴巾包裹身體，露出白滑香肩，之後又露出玉背，仲相當識做喺水中揈腿嬉水，又向鏡頭吹泡泡，場面好香騷！而最後1招就係飲薏米水，可以帶埋出街邊工作邊飲，全日Keep住去水腫！

第1條片就派軍糧，連佢自己都話：「我覺得內容都頗具資料性和有趣，但拍出來的效果😳香艷到自己都唔敢睇🙈❤️」又話會Keep住出片叫大家㩒埋個鐘仔😂（一出片就會通知），網民都笑言：「終於可以撳FYY鐘仔🤤🤤🤤」、「大把人想撳！」、「嘩！FYY出浴呀！」、「2021楊貴妃！」