【心理測驗】直覺拿水杯　顯示性格特質

下意識的動作是內心的表現，一個無意識的改變，同時亦象徵着近況。（互聯網）

一個人的下意識動作，往往可以最直接地反映出自身潛意識的想法與個性，看似平常的舉動與不起眼的改變，可能都在表達出一個人的近況。新一年到來，你認為自己是負重前行還是重新開始？外國網站Coruja-Prof就有一個據說超準的心理測驗，從拿着杯的方式看出你的人格特質，甚至生活現況，新一年不如由了解自己開始啦！

【問題】

你會用以下哪一個方式拿着杯？

A.將手柄放在手指之間，用手抓住杯子

B.輕輕握住手柄，並將尾指靠在下方

C.將拇指放在手柄中間，掌心抓着杯子主體

D.手掌握住手柄的另一側

E.用全部手指握住手柄

F.手指輕扣手柄，尾指、拇指頂分別往上下放

【結果分析】

A.外向且包容

身為外向且社交能力強的人，無論在那裏都有不錯的人際關係。另外，你具備開放的胸襟，能包容很多的事情，因而可以接受不同的意見和觀點。

如果你發現自己最近開始轉變成這種拿杯子的方式（非慣性），代表你現時輕鬆自在，生活中充滿美好。

B.理性且細心

你是一個非常理性且注重細節的人，心思較為細膩、具備一心多用的能力，通常是一個完美主義者。

如果你發現自己最近開始轉變成這種拿杯子的方式（非慣性），代表你最近可能因為工作而感到壓力，甚至不堪負荷。建議可以和身邊信任的親友傾傾，排解壓力，找回前進的動力。

C.樂觀且冷靜

天生樂觀的你，可以正面地面對所有問題，因此身邊人喜歡與你相處。同時你亦是一個冷靜的人，可以透過全面的觀察掌握大局，不會在小事上鑽牛角尖，是一個好的領導者。

如果你發現自己最近開始轉變成這種拿杯子的方式（非慣性），代表最近所有的事情都進展順利，或者即將實現夢想。

D.佻脫且堅定

於你來說，你是一個不喜歡故步自封的人，可以跳出固有的思維框架，不被刻板印象、社會眼光所束縛。你對很多事情都有獨特的見解，並且能夠堅守自己的信念。

如果你發現自己最近開始轉變成這種拿杯子的方式（非慣性），代表你的腦海中充滿對未來的新想法，或者在工作中想到好的創意，必需加以運用。

E.意志力強且有決心

在設立和實現目標時，你是充滿決心的人，盡管在別人看起來有點懶散，其實決心跟意志力比任何人都強大。

如果你發現自己最近開始轉變成這種拿杯子的方式（非慣性），代表你可能對某件事感到沮喪、緊張，建議先放下手中的工作，認真思考一下自己內心所想。

F.穩定且懂得應變

無論面對生活還是工作，你都是一個追求穩定的人，不喜歡突如其來的變化，對目前的生活感到滿意。即使安於現狀，但當有麻煩和困難出現時，亦能理性、堅強地面對和處理問題。

如果你發現自己最近開始轉變成這種拿杯子的方式（非慣性），代表最近的生活比較緊湊而有壓力，建議給自己一點空間，在寧靜的環境中享受獨處的時光。