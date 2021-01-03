《逃恥》特別篇感人新版「戀舞」登世界No.1！粉絲叫開續篇

日本「國民老婆」新垣結衣與星野源合演的TBS電視台劇集《逃跑雖可恥但有用》，相隔4年推出的特別篇昨晚播出，全長2時間25分，講述津崎兩夫妻合力養育BB的過程，粉絲大讚劇情感動，希望開拍續篇。

特別篇講述津崎平匡（星野源飾演）與森山實栗（新垣結衣飾演）結婚3年後，森山懷孕，夫妻的婚姻生活起了極大變化。津崎初時獲悉老婆懷孕後一時間未接能接，反應冷淡，適應後又擔心女方是否願意「夫妻同姓」，帶出日本時下婚姻議題。

懷孕期間，津崎愈來愈關心肚內的BB，但每次觸摸老婆大肚，都無法感受BB在肚內郁動，他聽從售貨員意見，不時向肚內的BB傾偈，多次嘗試後BB終有反應郁動，開心又溫情。而BB「亞江」出世後，新手爸媽雞手鴨腳湊BB，當中BB拉屎兩人手忙脫換尿片，卻不慎將手機掉了落水，溫馨兼趣味十足。最後在疫情下，為避免BB受感染，夫妻被迫分開，有次津崎遠處看到森山悉心照顧BB，感動得哭出淚來，兩人重逢的一番對話亦獲劇迷讚感動。

星野源演唱的主題曲《戀》，其經典舞蹈「戀舞」重新編排，BB新角色亦入鏡「一家三口」齊跳戀舞，星野源抱着小孩，結衣BB扮鬼臉逗BB笑，相當有趣。「戀舞」片段在網上被瘋傳後，火速登上社交網世界流行榜第1位。