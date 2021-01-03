開心Share！Apink普美快速減肥餐單

有「回歸預告機」之稱的Apink成員普美，因為經常要快速瘦身而研究出不同的瘦身方法。（互聯網）

韓國人氣女團Apink成員普美說過每當休團不用工作時，就會因為放鬆心情吃喝而增磅。不過被稱為「回歸預告機」的她，一回到工作Mode就會火速回復苗條身材，而這位減肥達人亦不藏私，經常在個人社交平台分享獨門瘦身餐單。原來單靠改變飲食方式就讓她成功變瘦，想甩肉的絲打不妨參考吓！

吞拿魚薯仔生菜包

普美在網上的個人頻道中，曾分享過一個以高蛋白和低脂肪為主的減肥食譜，整餐也只有350卡路里，而且用上吞拿魚和薯仔等健康食材，既飽肚美味，又做法簡單，大家可以輕鬆在家跟住做，當早午晚三餐吃也沒問題。

材料：紅洋葱1個、蘆筍3條、細薯仔2個、低脂或水煮吞拿魚罐頭1罐，再搭配生菜、蛋4隻和韓式黃豆醬。可以一次過做兩人分量，放入保鮮盒分兩次食用。

做法：先把紅洋葱、蘆筍、細薯仔切成小塊，然後打開吞拿魚罐頭把裏面的水倒掉。接着在鑊中倒入橄欖油，油熱後將切好的蔬菜小塊放進鑊以中火翻炒，至半熟後加入吞拿魚一起炒，最後加蛋煮熟即可關火。之後可以像吃生菜包般，用生菜加入小量黃豆醬包着吃便很滋味。普美更表示這道菜沒有肉卻有肉的口感，絕對能帶來飽腹感；加上當中用上大量蔬菜，可讓身體吸收多點纖維，有助排毒，是不錯的減肥餐單。

果汁瘦身法

普美在多年前已靠果汁減肥，其好處是可減磅之餘，果汁中的維他命C亦能發揮提亮膚色、排毒清腸功效，愈飲皮膚就愈好。數個月前她亦重用此法，甚至在個人頻道上公開為期7天的果汁減肥測試，整整1星期內只飲果汁，戒食固體食物，結果她憑此法快速勁減3.3kg。

今回測試原定為期7天，每天3餐各飲1支500ml果汁，可是普美在首天晚餐已破戒吃了其他食物，於是她順延了1天，一共進行了8天。期間她選擇了Squeeze Village的果汁作為3餐，早餐是羽衣甘藍美白汁、午餐是食物纖維汁，晚餐是抗衰老汁。過程中每天要飲2公升水，服用大量的維他命，太餓的時候也會吃一點杏仁。但普美也坦言在過程中也曾偷吃過一點雞胸肉和一碗蒟蒻麵。由於用此法減肥會非常餓，所以她議大家1年進行1~2次就夠，而且要量力而為，在必要時也可配合低脂低卡食物進行，會更利於身體健康。