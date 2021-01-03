選手表演3分鐘被嗌停　細數章子怡歷年鬧人史

國際影星章子怡近年頻頻為大陸演技選秀做評審，當眾指導年輕演員點樣增進演技層次，提升水平等，不過佢最令人印象深刻嘅竟然係佢嘅「毒舌」點評，令一班小鮮肉、美女招架不住！

近日佢為節目《我就是演員》擔任導師，尋日播出嘅片段中，大陸女星金莎、金子涵表演劇集《三十而已》經典橋段，但2人表演唔到3分鐘就被中斷表演，章子怡嗌停後，罕見喺鏡頭前失控發火喪鬧：「我覺得演員如果沒有信念感的話，就不要走上這個舞台，為甚麼一定都要當演員呢？演員難道是一個最低級的職業嗎？所有人都要來這分一杯羹？」

佢連事後受訪都認自己有啲激動，但佢冇針對任何1位演員，而係佢對於演員行業浮躁嘅現狀有擔憂：「做演員不難，但真想演好戲，是真的非常難。」睇得出佢好着緊行業發展！

但過往佢都有唔少令人震驚嘅點評，好似2017年佢為節目《演員的誕生》擔任評審，評論內地演員鄭爽與任嘉倫表演時，就與同為評審嘅劉燁當眾互鬧，章子怡更翻臉將劉燁嘅鞋掟出去，全場側目嚇到唔敢出聲。不過好在，原來佢哋只係示範一秒入戲「殿堂級的吵架」啫。

而喺《我就是演員》入面，佢仲公開篤灰鬧爆酗酒男星，節目中公開對方3大特徵，喪插對方飲到記唔住台詞，拍戲全程靠提詞板，表現唔專業，令佢猛嗌痛苦，借節目公審對方。

而私底下，佢都曾經喺社交網公然寫粗口諧音鬧爆網友，佢本來開心Share老公汪峰將巴士扶手當吊環咁玩嘅短片，點知就畀網民狂鬧唔文明、影響他人，章子怡隨即刪片兼留言「sbtd（內地粗口俗語譯音『傻x太多』）」隨即被網民話佢冇品…