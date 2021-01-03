《絕色武器》童星孫僑潞終年25歲　疑飲酒過度猝死

於社交網坐擁263萬粉絲的內地網紅孫僑潞，小時候憑演出兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》中的「凌美琪」一角爆紅，隨即成為演藝圈知名童星，在2010年曾參演王晶電影《絕色武器》，星途發展順利，但她為了學業，赴紐約電影學院求學，畢業後創業，成為時尚網紅，前不久還在籌備新的品牌，但昨日（2號）突傳出她在除夕夜與友人飲酒後不幸身亡的消息，其母親今日在社交網發文證實女兒因心肌梗塞離世終年25歲的消息，白頭人送黑頭人聞者心酸。

孫僑潞的母親痛心寫下：「寫下這句話的時候我依然覺得這一切都是假的，這麼孝順的一個孩子，怎麼就扔下媽媽走了呢？我真的不信，不能相信，我總覺得，只要我抬頭，就能看見妳蹦蹦跳跳朝我走過來，問我：『媽媽，今晚吃甚麼呀？』」

孫僑潞的死訊震驚內地網民，而她生前最後一條在朋友圈發布的訊息也流出。剛踏入2021年的她在1月1號凌晨興奮發文：「太開心了！新年第一天，兩點我還沒倒下！」這個最後訊息令網民看了唏噓不已，紛紛留言感嘆「這最後一條朋友圈，我的天啊」、「沒倒下…」、「所以大家千萬不要熬夜啊」、「她自己也留在2020，太突然了」。