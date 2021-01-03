Kakao Friends再出招！又萌又香幫你護手！

疫情期間雙手一洗再洗，加上天氣轉冷，空氣中的濕氣變少，令雙手出現乾燥、脫皮，裂紋，既不美觀，甚至還會隱隱作痛，真係好難忍！既然天氣同疫情我們改變不了，那只有勤塗護手霜這一條路可以拯救我們的雙手！最近韓國Kakao Friends推出了兩款護手霜，不僅外表萌，更滋潤得來散發不同香氣，一舉三得！

第1款是以角色的大頭為造型，直擊粉絲們的心。這次被選成護手使者的是Ryan、Apeach和Tube，小小的它們有60ml，無論是隨身攜帶或當擺設都可以。香氣方面各有不同，Ryan是麝香、Apeach是漿果香，而Tube則是水果香，讓你的雙手散發不同芳香。

假如想要更輕巧的不妨考慮第2款，30ml的大小攜帶更加輕便，雖然並非大頭造型，但也在瓶身印上捧着心心的角色，彷彿要給你滿滿的愛。而輕巧款的角色只有Ryan和Apeach，香氣跟60ml裝的一樣。兩款護手霜都加入甘油、乳木果油等成分，還注入不同植物萃取精華，香味天然。有興趣的話可上Kakao Friends官網購買，售價由9,900韓圜（約HK$69）至6,900韓圜（約HK$48），相當親民。