林作疑幫裕美搽豐胸霜　網友鬧爆猥瑣！

向來鬼主意多多的林作日前為宣傳豐胸產品，在社交網上載與女友裕美親自試用豐胸霜的短片，片中所見疑似半裸的裕美露出白滑美背，未知有否做足安全措施，最激的是林作用手幫女友搽豐胸霜，行為大膽，之後他更用埋一份！

短片一出，大批網民即在網上瘋傳，亦有不少網民鬧爆他過火：「你係咪想激死老母？」、「行為好猥瑣」、「好心唔好再激你阿媽啦 」、「裕美胳肋底側邊啲肉有滾動迹像！」

對於網民抨擊其行為猥瑣，林作受訪時表示：「完全冇囉，呢啲視乎識唔識欣賞嘅啫，冇教壞細路，完全唔色情。（咁係咪真係搓女友胸？）其實係一場戲，但事前講畀人聽，就做唔到咁大嘅宣傳效果。（但網友話見到裕美啲肉有郁動喎？）邊有，係人有人郁，手有手郁，鏡頭有鏡頭郁，我係隔空冇掂到佢嘅。（作為律師咁做可觸及犯法？）梗係冇啦，如果有問題就唔會有幾萬人睇完都冇人檢舉，亦依然可以放喺網上繼續播啦。」

至於裕美則說「搓胸片」是其構思，不過沒有覺得猥瑣，更說：「如果覺得有問題就太保守啦，同外國嗰啲冇得比，講出嚟都畀人笑啦。」她又說雖然鏡頭中她是半裸，但其實非想像中般大膽，強調：「我只係露背啫，我前面有貼乳貼，有塊布遮住嘅，完全冇走光，我下身仲着咗西褲。（男友可會掂到你？）我點會咁益佢呀，佢一掂我就拍佢手。」