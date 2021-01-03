心目中樂壇No.1金曲係邊首？最多歌手揀佢嘅歌

最近不少樂壇頒獎禮舉行，很多樂迷都覺得現時樂壇沒有進步，歌手少之餘，就連多人認識的金曲都沒有，而藝人心目中的永遠No.1金曲又是哪些呢？

菊梓喬：「要我選永遠嘅金曲，我會揀陳百強嘅《等》，我自己好鍾意呢首歌，雖然冇機會見過佢，但呢首歌好有message，梅姐（梅艷芳）都翻唱過，嗰個版本都好正。」

林家謙：「我嘅心目中永遠嘅No.1金曲係Danny陳百強嘅《初戀》，第1聽完有初戀感覺啦！第2係首歌旋律真係寫得好好，因為佢係牽涉咗兩個Key轉Key嘅，轉得好靚，我記得係有啲Key轉去F Key，然後再轉番去D Key，鍾意！Yeah！」

糖妹：「我自己嘅No.1金曲係陳百強哥哥嘅《漣漪》，因為細個時屋企第1次有CD機嗰陣，阿爸成日播陳百強專輯，所以我小學時代已經成日聽陳百強哥哥嘅歌，直至依家都經常會聽番，覺得別有一番風味。」

鄺潔楹：「對我嚟講永恒嘅經典金曲一定係容祖兒嘅歌，而我自己特別鍾意佢嘅《16號愛人》，因為呢首歌陪伴住我成長，當然我嗰陣唔係得幾歲啦！甚至乎到我大學、出嚟做嘢，我聽番呢首歌都係好有感覺，係一首你聽番會好想閉目去聽，容祖兒嘅《16號愛人》係我永遠嘅favourite。」

黃美棋：「心目中嘅金曲我會揀張敬軒嘅《櫻花樹下》，我以前喺美國讀書冇乜活動就會唱K，計計吓都10年前，到今時今日我仍然聽緊嘅時候，呢首歌真係永恒嘅金曲。」