周汶錡疫境變90分廚神　食到老公仔仔舐舐脷

名模周汶錡與好友余健志（Jacky Yu）日前為無綫飲食節目《煮場爭霸》擔任嘉賓，她表示疫情之下難得「出關」錄影，心情零舍開心，又自爆留家抗疫期間廚藝突飛猛進達90分︰「本身都好鍾意食嘢同煮嘢食，成日食嘢都會問番個廚入面有咩材料，好學不倦。（練成金舌頭？）都可以咁講！其實只要有心機、時間就煮到好餸。」

她指比較鍾意鑽研中菜，因為夠快、靚、正︰「西餐有好多嘢都要多啲時間去準備，雖然先生係外籍人士，但佢都好鍾意食中菜，特別係食辣，所以都會煮吓啲水煮魚、水煮牛，研究吓啲北方美食。」續冧爆話獲5歲大仔高度表揚好味道︰「佢會話『好好味！係我人生食過最好食嘅嘢！』真係好識講嘢！而細佬好易搞掂，豉油撈白飯就得，但唔可以成日都係咁，有時我會諗計仔擺啲菜落啲飯嘅下面。」

講到第4波疫情肆虐，身為家長的佢坦言冇得擔心太多︰「會做足啲防疫措施，有灌輸啲防疫知識畀佢哋，叫佢哋去完玩、食嘢前都要洗手，依家哥哥會識同細佬講因為疫情所以唔使返學。（佢哋有扭落街？）又冇，有時都會帶佢哋落樓行吓。」又指會跟一對仔仔玩角色扮演，例如於家中開小食部賣熱狗，實行寓玩樂寓學習。

問到可有前往探望妹妹周勵淇的半歲大B仔？她指比較少，多數透過睇相、視像一睹BB靚樣︰「佢太細個都冇咩點出街。（BB似媽媽定爸爸？）2個都似，肥嘟嘟好得意，我嗰2個仔都好鍾意表弟，會同佢Share衫同玩具。」見到初生B都想再追多個？她聞言笑話︰「冇諗過，依家做全職媽咪都好吃力！（追個女嘛？）冇時間去諗呢樣嘢啦。」