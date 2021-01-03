講起日本寫真界嘅巨乳女優，好多人都會諗起松金洋子、根本春美同埋童顏I Cuo妹妹天木純，而筆者就留意到有個新名字喺業界出現，佢就係今年32歲嘅柳瀨沙希。雖然已經三張嘢，但阿妹個樣Keep得幾好，某啲角度睇仲係咁可愛，甚至可以話係人見人愛、車見車載。身材方面，毋須多講，上圍對巨乳有成39I，求其露出三分之一，都足以令好多現役寫真妹甘拜下風！另外，阿妹好努力收身同護膚，條腰好明顯比以前更為幼細，肉地亦更為嫩白，吸引力比起初出道嘅時候更強！

回歸更活躍

沙希喺讀大學嗰陣已踏足寫真界，當年用咗藝名柳瀨早紀參加選美活動「汐留寫真偶像甲子園」，因而為人認識。2015年，阿妹推出第一部寫真映像作品《Milky Glamour》，因身材勁到爆燈，銷情相當理想，仲喺網購平台嘅偶像寫真碟銷量榜排第1位！去到2018年，佢同藝能事務所不咬弦，工作量銳減，後來仲冇晒聲氣，連社交網都幾乎冇更新過。好彩嘅係，舊年年尾終於搵到另一間事務所簽約，順勢改名為柳瀨沙希，近期嘅寫真演出愈嚟愈多，仲推出埋攬枕，活躍度比以前有過之而無不及！

柳瀨沙希

年齡：32歲

身高：5呎

三圍：39 - 25 -35