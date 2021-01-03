《聲夢傳奇》炎明熹鍾柔美未夠秤　受訓要申請

無綫舉辦全新音樂比賽節目《聲夢傳奇》，15位從全球逾千人海選中入圍的參賽者，將於3月7日埋身對決。這班平均只得17歲的「學員」，每人均獲投放近200萬元作訓練，經過半年的試煉及多輪殘酷對決，金丹終於煉成。

訓練不超過8小時

「聲夢幫」曾在台慶夜初試啼聲的，無綫早前再安排錄音室予他們錄音演唱，在唱片監製面前個人表演2分鐘，個個都唱出功架。其中4名超班女「聲」鍾柔美、姚焯菲、詹天文和炎明熹，樣靚聲甜，只得14、5歲，無綫不會讓她們捱更抵夜，依足勞工條例，每日不超時8小時訓練，監製陳旭亮笑言：「一班培訓人員呢半年好忙，唔止忙為佢哋訓練，仲要忙幫佢哋向勞工處入紙申請童工Permit！」

鍾柔美曾演《城寨英雄》

當中以翻唱陳奕迅《紅玫瑰》的15歲少女炎明熹最惹人談論，據無綫培訓人員稱，她跳舞訓練時，都如鄧紫棋一樣跳到爆胎；14歲的中菲混血兒鍾柔美，有如「翻版鍾嘉欣」，自小學習各種表演藝術，參加過多次歌唱比賽，還參演過《城寨英雄》等多部無綫劇。至於同是14歲的姚焯菲，曾在台慶夜打頭陣，年紀小小便展露巨肺唱腔，毫無怯場。另一位而讀聲樂出身的詹天文聲底雄厚，受訓期間因胃痛仍練舞，後因跟不上舞步而眼濕濕。