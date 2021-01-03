男女肉搏　乜嘢聲最動人？

高質嘅性愛係要靠伴侶互動先享受得到，唔係單純身體接觸咁簡單，仲要喺視覺同聽覺兩方面互相誘惑，先可以令雙方體驗到高潮迭起嘅快感。英國早前有項調查，研究男女喺進行活塞運動期間，最想聽到乜嘢聲，大家不妨估吓乜嘢聲音最令人興奮吧！

呻吟聲最好聽

唔少男人都認為，女伴喺曳曳時不斷呻吟先至過癮，但係咪所有男女都認為呻吟聲最動聽呢？英國成人網站Vivastreet早前搞咗個調查，搵到近2,000名男女參與，結果顯示，呻吟聲真係大熱勝出！而排第二嘅聲音係粗口，受訪者中有23%男士同22%女士投票支持，理由係佢哋覺得粗口可以表現出曳曳時嘅興奮感。至於乜嘢聲音最討厭？有28%男性同20%女性都認為沉默最難頂，理由係對方好似死魚咁粒聲都唔出，咁同個公仔搞嘢有咩分別呢！

巨乳+露營好吸睛

日本喺抗疫期間湧現唔少「奶類YouTuber」，佢哋清一色唔出樣，淨係會以「巨乳+XX」為賣點，好似「巨乳+烹飪」、「巨乳+彈琴」等，而最近就有個叫「Camp Rock」嘅視頻爆紅，賣點係「女子 × 一個人露營」，主力介紹露營器材、食品及樂趣，特色係全片只得環境聲同字幕，冇任何配樂同獨白。對鍾意露營嘅網民嚟講，視頻嘅主題固然啱睇，就算唔係呢種玩意嘅愛好者，都會被主持人嗰對巨乳同深溝所吸引，難怪頻道開設至今已超過12萬人訂閱啦！

硬不來怎反應？

男人曳曳一刻硬唔到，女伴會點做？日本官能小說家大泉里香早前進行網上調查，發現有59.5%女士曾遇上呢種情況，而佢哋嘅反應可以分為3類：第一類，直接放棄，因為完全唔識點處理；第二類，埋怨，仲會不斷追問點解會咁、幾時先得、係咪因為年紀大咗等等；第三類，就係作出鼓勵！除咗用說話嚟安慰對方，仲會用盡方法作出挑逗，結果真係令對方可以進入狀態！