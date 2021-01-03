佘詩曼神級演繹與唐嫣大鬥法　角色真我分不清

「視后」佘詩曼於新劇與有「收視保證」的內地女星唐嫣演姊妹，起初骨肉情深，後來卻反目割席，阿佘劇中喪夫兼流產，多場情緒起伏戲份，連場喊戲成功感動觀眾，一雙妙目「戲」派萬千，絕對是神級演技。

又一套大女主劇播出！由佘詩曼、唐嫣、竇驍、經超等孭飛的內地劇《燕雲台》，將於今晚起，逢星期一至五晚上8時30分及星期六連續兩小時於無綫翡翠台播映。該劇講述遼國蕭太后（唐嫣飾）的傳奇一生，從小受萬千寵愛，獲父親及姊姊胡輦（佘詩曼飾）愛護，與青梅竹馬的德讓（竇驍飾）早定終身，後來被迫入宮成為皇后，待皇帝駕崩後，竇驍默默留在她身邊協助其匡扶國政，歷盡艱辛，最終以皇太后身份再次嫁給對方。

最強撒手鐧 話喊就喊

飾演大家姐的阿佘，戲份雖未及三妹唐嫣，其視后級演技卻足以搶盡焦點，當中幾場喊戲更是她最厲害的撒手鐧，如初段為了救二妹不惜向位高權重的太平王罨撒葛求情，期間雙目噙淚、委屈無奈，深得觀眾憐憫，之後她不惜犧牲自己幸福嫁給對方，出嫁時邊微笑邊淚盈於睫，被指是「瓊瑤式落淚」範本。到後來二妹於其懷中離世，阿佘展現出哀傷的撕裂感，喊到令人心痛，被大讚情緒非常到位，對此她表示：「當演一個角色時，我都會諗係我演佢，定係角色演我，已經分唔清，因為有時我係從心底攞啲嘢出嚟，呢啲份子出咗嚟，我就將佢演活，有時角色亦會教到我一啲嘢，所以大家好似互相交流咁。」劇中喪父、喪妹兼滑胎，就連「第二春」愛人也成為刀下亡魂，與三妹唐嫣姊妹情也反目收場，角色飽歷風霜，阿佘演得極有層次感。

竇驍捨小我 成就家園

而大住肚拍攝此劇的唐嫣，除了與阿佘之間的恩怨情仇戲有睇頭外，劇中交代她生了6名子女，網友發現其抱B手勢相當熟練，拍攝時甚有母愛。竇驍於劇中智勇雙全，對唐嫣的愛較為含蓄，一度放手成就對方，談及現實生活與角色的感情觀，他說：「捨小我，然後成就家園。」劇中他由打戲到內心戲均表現不俗，演技備受讚賞。

連晨翔冇忽好肉慘到疑患絕症

台灣男星連晨翔飾演王子「耶律只沒」，因被撞破私情慘遭「宮刑」，還被毀了一隻眼睛，及後又被妻子背叛，可說是該劇最慘的角色。不過鏡頭後他也不好過，透露拍攝時經常策騎，往往被摔落地，以致身體布滿瘀青，另方面亦因天氣問題導致氣喘及流鼻血，令他一度懷疑自己患絕症。連晨翔指拍攝「宮刑」戲份時絕不好受，下體倒滿甜到漏的血漿，引來不少蒼蠅於其身邊飛來飛去，難怪他無奈表示不用埋位時也不想說話，因有種被人摧殘的難受感。

悲情盧杉為愛而死

於《琅琊榜》飾演靖王妃的盧杉，今次於《燕》劇飾佘詩曼的二妹「蕭烏骨裏」，性格單純，於家中溺愛下成長，追求甜蜜又轟烈的愛情，惟卻被利用成為爭奪權力的棋子。明知錯愛仍然愛，愛得不能自拔，甘願為愛人犧牲自己入獄，最終也因為愛而死。